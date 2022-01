Erlass vom 16. Januar 1972 - Das "Fräulein" ist seit 50 Jahren Geschichte

So 16.01.22 | 08:16 Uhr | Von Sigrid Hoff

Bild: dpa/Konrad Giehr

Fräulein oder Frau? Bis vor 50 Jahren spielte diese Unterscheidung eine wichtige Rolle. Und manch einer - oder manch eine - mochte sich auch nach der Abschaffung des "Fräuleins" im behördlichen Sprachgebrauch nicht umgewöhnen. Von Sigrid Hoff

"Ich bin Andreja Schneider, Fräulein Schneider." Mit einer koketten Betonung der Anrede eröffnet die Conférencieuse die konzertante Aufführung von Paul Abrahams Operette "Blume von Hawaii", die derzeit an der Komischen Oper Berlin spielt. "Fräulein Schneider", den Spitznamen nutzt die Schauspielerin seit ihren ersten Auftritten mit dem Comedy-Trio Geschwister Pfister Anfang der 1990er Jahre. Da war das "Fräulein" längst aus der Mode gekommen. Heute hört man es zuweilen noch auf Berliner Wochenmärkten, meist mit Augenzwinkern: "Wat darf's denn sein, Frollein?". Doch einst stöpselte das "Fräulein von Amt" - eine Institution! - die Telefonverbindungen, schallte der Ruf: "Fräulein, bitte zahlen" durch die Restaurants. "Mein liebes Fräulein" war mal charmant als Begrüßung gemeint, in mahnendem Ton gesprochen der Tadel für kleine Mädchen. "Fräulein", auch ohne Namen, meinte die unverheiratete junge Angestellte. Die Anrede betonte den Personenstand und machte ihn zugleich öffentlich. Für Männer reichte "Herr", der Ehestand blieb Privatsache.

Das berühmte "Fräulein vom Amt" Bild: dpa/United Archives/Erich Andres

Vor 50 Jahren landete das "Fräulein" im Papierkorb

Damit ist es nun seit einem halben Jahrhundert vorbei: Am 16. Januar 1972 stellte der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) in einem Erlass fest: "Es ist an der Zeit, im behördlichen Sprachgebrauch der Gleichstellung von Mann und Frau und dem zeitgemäßen Selbstverständnis der Frau von ihrer Stellung in der Gesellschaft Rechnung zu tragen." Das "Fräulein" wurde aus dem Amtsdeutsch getilgt und aus Formularen gestrichen. Fortan gab es nur noch "Herr/Frau". Abgeleitet von dem Mittelhochdeutschen "vrouwe" war mit "Frau" bis zum 19. Jahrhundert die adlige Dame gemeint, mit "Fräulein" ihre Tochter. Seit dem 19. Jahrhundert fand die Bezeichnung Eingang in das Bürgertum. Um die Wende zum 20. Jahrhundert bürgerte sich die Anrede "Fräulein" für unverheiratete weibliche Berufstätige ein, insbesondere für Lehrerinnen. Schließlich galt für sie noch bis 1919 ein Lehrerinnenzöllibat. Ältere Wissenschaftlerinnen waren stolz auf ihr "Fräulein Doktor" - sie hatten es auch ohne Mann geschafft. Nach 1919, in der Weimarer Republik, wurden die Regeln lockerer und selbst während des Nationalsozialismus durften weibliche Unverheiratete die Anrede "Frau" wählen, insbesondere wenn sie nichteheliche Kinder hatten.

Zwischen Fräuleinwunder und Frau Architekt

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1945, mit der Besatzung Deutschlands durch die Alliierten, entdeckten die US-Amerikaner das deutsche "Fräuleinwunder", der deutsche Begriff fand sogar Eingang in die englische Sprache. Anfang der 2000er Jahre bezog sich die Girlsband "Fräulein Wunder" auf diese Tradition. Die Anrede "Frau", unabhängig vom Ehestand, gehörte in der DDR ab 1949 zur Gleichstellungspolitik. Allerdings verzichtete man bei der Berufsnennung konsequent auf die weibliche Endung. Iris Grund, Jahrgang 1933, einst Mitarbeiterin des Star-Architekten Hermann Henselmann in Ost-Berlin, die als einzige Frau in der DDR die Position des Stadtarchitekten in Neubrandenburg bekleidete, nennt sich mit stolzer Beharrlichkeit noch in hohem Alter: Frau Architekt.

Die FDP-Politikerin Marie-Elisabeth Lüders forderte schon in den 1950ern die Abschaffung des "Fräuleins"

Die alte Bundesrepublik beharrt zunächst auf dem "Fräulein"

In der Bundesrepublik hatte bereits 1954 die FDP-Abgeordnete Marie-Elisabeth Lüders im Bundestag die Abschaffung der Anrede "Fräulein" gefordert. Doch erst Studentenrevolte und Frauenbewegung befeuerten die Bemühungen, Emanzipierte brandmarkten die Verkleinerungsform als Herabwürdigung. Die Alternative, für unverheiratete Männer die Bezeichnung "Herrlein" einzuführen, sei gar nicht erst erwogen worden, bedauert Luise F. Pusch, Mitbegründerin der feministischen Sprachkritik: "Meist wird in der Sprache so entschieden, dass dem Mann möglichst nichts geschieht, das ist meine Beobachtung als Sprachwissenschaftlerin." Die Abschaffung des "Fräulein" wurde auch nach 1972, selbst an Universitäten, als Provokation verstanden. So hat es Ute Frevert, Historikerin und Direktorin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin-Dahlem und Spezialistin für Geschlechtergeschichte, noch zu Beginn ihres Studiums in Münster erlebt: Wer im Seminar auf der Anrede "Frau" bestand, wurde als Feministin abgestempelt. Dabei hätten sie sich vor allem gegen die Herabwürdigung durch die Anrede "Fräulein" gewehrt. "Dies kenntlich zu machen, darauf zu beharren, war ein Teil der Selbstermächtigung von Frauen in den 1970er Jahren", urteilt die Historikerin.

Die die Freiburger Sprachwissenschaftlerin Helga Kotthoff hingegen erinnert sich an eine rasche Umstellung in der Gesellschaft: "Niemand hat dem 'Fräulein' nachgetrauert, weil damit die Asymmetrie, bei Frauen den Status unverheiratet zu betonen, aufgehoben wurde. Es war ein angebahnter Sprachwandel, der in der Bevölkerung auf breite Zustimmung stieß und sich nicht beschränkte auf akademische Kreise, wie so manche Sprachreform, die im Moment daherkommt." Ob die Debatten um Gendersternchen oder Glottisschlagpause, die heute die Feuilletons füllen, dereinst auch in einen Erlass münden werden? Sprachkritikerin Luise F. Pusch, die als Erfinderin der Gender-Pause gilt, rät zur Gelassenheit: "Was unerträglich erschien, wird irgendwann ganz normal. Sprache ist auch eine Gewohnheitssache." Das habe sich in den 50 Jahren nach der Abschaffung des Fräuleins gezeigt.

Sendung: Fritz, 14.01.2022, 18:50 Uhr