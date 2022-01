Erneut verendetes Tier am Schutzzaun in der Uckermark entdeckt

Am Schutzzaun vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) im Nationalpark Unteres Odertal ist ein Rotwildkalb verendet. Das zwischen Stützkow und Criewen (Uckermark) aufgefundene Kalb ist das erste Rotwild, das am ASP-Schutzzaun in den Überflutungsflächen verendete.

Wie ein rbb-Reporter feststellte, ist der Zaun an mehreren Stellen ausgebeult. Vermutlich kämpften mehrere Tiere gegen das Hindernis an. Bereits Anfang des Jahres wurden verendete beziehungsweise ertrunkene Tiere gefunden, die auf der Flucht vor Hochwasser in den Überflutungsflächen am ASP-Schutzzaun verendeten. Aktuell steigt der Pegel der Oder wieder leicht an.