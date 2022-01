Konkret soll es um die ICE-Strecken von Berlin nach München via Leipzig und Nürnberg beziehungsweise Frankfurt gehen, von denen laut aktuellem Fahrplan über 20 Züge pro Tag am Bahnhof Südkreuz halten. Grund für die Fahrplanänderungen sind Modernisierungsarbeiten auf dem Streckenabschnitt bis Leipzig. Hier wird zwischen Berlin und Jüterbog das Zugsicherungssystem modernisiert.



Die Bauarbeiten sollen im laufenden Betrieb abschnittsweise durchgeführt werden. So könnten die Züge zwar weiter zwischen Berlin und Jüterbog fahren, aber nicht mehr so schnell wie zuvor. Betroffen sind davon nur Züge, die über 160 km/h schnell fahren. Die verlorene Zeit auf diesem Streckenabschnitt könnte dadurch eingespart werden, dass der Halt am Bahnhof Südkreuz entfällt. Dementsprechende Pläne der Bahn tauchten am Samstag im Web-Forum "Drehscheibe-Online" auf und wurden dort zumindest in Teilen von einem Vorstandsmitglied des DB Fernverkehrs, Philipp Nagl, bestätigt. Nagl äußert sich in dem Forum unter seinem Klarnamen regelmäßig zu Bahn-Themen.