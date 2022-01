Ausbau von Radwegen soll beschleunigt werden - Weniger Pingpong, mehr Turbo

Wer in Berlin einen Radweg bauen will, braucht Geduld. Zu viel! Alle Beteiligten sind von der Bürokratie genervt. Verkehrssenatorin Jarasch will aber jetzt den Turbo auspacken. Aber wie könnte dieser funktionieren? Von Sabrina Wendling

Einen Radweg vom Reißbrett auf die Straße zu bringen, dauert in Berlin im Schnitt 2,6 Jahre – und das ist kein Tippfehler, sondern das Ergebnis der sogenannten "Prozessanalyse Radinfrastruktur" der Verkehrsverwaltung aus dem Jahr 2020. Darin werden auch die Abläufe skizziert, wer alles gefragt werden muss, bis es zu einem Radweg in Berlin kommt. Die vielen bunten Pfeile und Kästchen in den Schaubildern sehen ein bisschen so aus wie Mikado-Stäbchen – nachdem man sie gerade fallengelassen hat.

Lichtenberg: Planungen drehen Extra-Schleifen

So kommt es, dass auch Verkehrsstadtrat Martin Schaefer (CDU) in Lichtenberg noch auf einen Radweg in der Siegfriedstraße wartet. Sie ist eine der wichtigsten Straßen im Bezirk und führt vom S-Bahnhof Lichtenberg zur Landsberger Allee. Während Martin Schaefer auf dem Gehweg steht und spricht, fährt immer mal wieder ein Radfahrer dicht an ihm vorbei – denn sich auf der engen Straße zwischen Tram, Bussen, parkenden und fahrenden Autos vorbeizuschlängeln, darauf haben viele keine Lust. Der Verkehrsstadtrat kann das durchaus verstehen. Lichtenberg ist im Bezirks-Ranking Vorletzter beim Ausbau der Radwege, es gibt viel Frust.

"Der Senat wollte hier eigentlich eine Protected Bike Lane bauen, also einen besonders geschützten Radweg", sagt Schaefer. "Die Planung dafür liegt seit einem Jahr bei der Verkehrsverwaltung und wir wissen nicht, wann es weitergeht", beklagt er. Das sei natürlich nicht allein die Schuld der Verkehrsverwaltung, räumt der CDU-Mann ein. Denn die Straße sei einfach kompliziert: Busse und Trams fahren in beide Richtungen, also hat die BVG ein Wörtchen mitzureden. Die Feuerwehr muss mit ihren Fahrzeugen im Brand- bzw. Notfall auch noch irgendwo stehen können - jenseits von Tramgleisen. Die Verkehrsverwaltung räumt auf Nachfrage des rbb ein, dass das Projekt "deutlich komplexer als gedacht" und die Optionen für eine Beschleunigung "eher begrenzt" sei. Jetzt gerade dreht der Radweg für die Siegfriedstraße eine weitere Runde im Planungsbüro, weil wieder Änderungen eingearbeitet werden müssen. Ein Ablauf, der für alle Beteiligten unbefriedigend ist.

Kreuzberg: Turbogang dank Pop-up

Das Hin- und Herschicken von Unterlagen und das Warten auf die zahlreichen Rückläufe hatte man im grün regierten Friedrichshain-Kreuzberg schon lange satt. Die Pandemie brachte mehr Menschen aufs Rad und war willkommene Gelegenheit - böse Zungen nennen es auch einen Vorwand ­­– weitere Pop-up-Radwege einzuführen. Denn die sollten ja kein pandemisches Provisorium bleiben, sondern verstetigt werden.

Der Leiter des Straßen- und Grünflächenamts in Friedrichshain-Kreuzberg, Felix Weisbrich, setzt auf kurze Dienstwege statt großen Pingpongs zwischen Senat und Bezirken. "Wir haben es geschafft, kleinste Teams zu bilden mit einer wirklich weitreichenden Entscheidungskompetenz", sagt Weisbrich. "Wir müssen also nicht ständig von Pontius zu Pilatus laufen, sondern bekommen per Telefon und Mail schnelle Rückmeldungen von den Senatsverwaltungen und anderen Beteiligten – man muss nicht immer Akten hin und her schicken, das dauert viel zu lange."

Auf dem Kottbusser Damm beispielsweise gab es schon länger Planungen für einen normalen Radweg. Im April 2020 entschied man sich dann für die Pop-up-Variante. Bereits ein Jahr später wurden aus den provisorischen gelben Markierungen auf dem Asphalt weiße, und der Radweg wurde mit kleinen Pollern von der Parkspur abgetrennt. In Friedrichshain-Kreuzberg funktioniert das gut, der Bezirk schafft so in Berlin mit Abstand die meisten Kilometer beim Neubau der Radwege.

Lichtenberg: "Lieber vernünftig geplante Radwege als Pop-up"

Wäre Pop-up nicht auch das Mittel der Wahl, um den stockenden Radweg in der Siegfriedstraße in Lichtenberg zu beschleunigen? Verkehrsstadtrat Martin Schaefer schüttelt entschieden den Kopf. "Ich kann mit einem Pop-up-Radweg vielleicht die Prozesse beschleunigen, aber nicht den Diskussionsprozess. Ich muss mit den Menschen, Gewerbetreibenden, Feuerwehr und Polizei diskutieren, wenn ich auf einmal eine Fahrspur wegnehme oder Parkplätze wegfallen", sagt er, "deshalb möchte ich lieber vernünftig geplante Radwege, die auf Dauer sind, und nicht dieses Pop-up." Die Idee der Grünen-Verkehrssenatorin, den Bau der Radwege zu beschleunigen, findet Martin Schaefer aber gut. Er habe ihr sofort eine Mail geschrieben, dass er dabei sein wolle bei der Projektgruppe zum beschleunigten Ausbau der Radinfrastruktur, sagt der CDU-Stadtrat.

"Projekteinheit" – vieles ist noch unklar

Wenn in nicht allzu ferner Zukunft dann zum Beispiel Lichtenberg und Friedrichshain-Kreuzberg an einem Tisch sitzen, werden dann aber auch ganz unterschiedliche Vorstellungen von Verkehrspolitik aufeinanderprallen. In Friedrichshain-Kreuzberg hat man wenig Probleme damit, Autofahrer vor den Kopf zu stoßen. Felix Weisbrich beschreibt das so: "Ich brauche ein klares Bekenntnis zu politischen Zielen, und da kann ich nicht versuchen, es allen recht zu machen, sondern ich habe nur einen Raum, und den muss ich klar aufteilen – und da gab’s von meinen Vorgesetzten immer klare Aufträge." Noch ist nicht klar, wann genau es losgeht mit der "Projekteinheit" zum beschleunigten Radwegeausbau. Fest steht aber, dass es innerhalb der ersten 100 Tage des rot-grün-roten Senats passieren soll. Offen ist auch, ob es eher ein Runder Tisch wird oder eine ganz andere Form von Zusammenarbeit. Wie viele Bezirke tatsächlich mitmachen wollen, steht laut Verkehrsverwaltung noch nicht fest. Der Leidensdruck in den Bezirken scheint aber angesichts hoher bürokratischer Aufwände beim Radwegebau überall groß – deshalb sind sich zumindest alle einig, schneller vorwärts kommen zu wollen, wenn auch mit unterschiedlichen Vorstellungen, wie das gelingen kann.

Vorschläge: Genehmigungsfiktion und klare Zuständigkeiten

Friedrichshain-Kreuzberg will als Vorschlag für die Projektgruppe eine sogenannte Genehmigungsfiktion einbringen, um Verzögerungen zu vermeiden. "Das Problem ist nicht die Vielzahl der Schritte bei der Planung von Radwegen, sondern die Dauer jedes einzelnen", sagt Weisbrich. Häufig werde an Schnittstellen zu lange aufeinander gewartet. "Mit einer Genehmigungsfiktion könnte das so funktionieren: Wir legen eine Zeit fest, bis wann es eine Rückmeldung geben muss. Und wenn es innerhalb dieses Zeitraums keine Rückmeldung gibt, dann gilt es als genehmigt." Weisbrich zufolge könnte es dann künftig eher Monate statt Jahre dauern, einen Radweg jenseits von Pop-up-Turbo anzulegen.

Martin Schaefer aber befürchtet, es könnte in so einem Fall dann immer wieder eine Verlängerung der Frist beantragt werden. Er wünscht sich stattdessen, dass die Zuständigkeiten zwischen Senat und Bezirken klarer geregelt werden. Im Moment ist der Senat für Hauptstraßen zuständig, die Bezirke für Nebenstraßen – der Senat für den fließenden Verkehr, die Bezirke für den ruhenden. Wenn es also darum geht, auf einer Hauptstraße einen Radweg zu bauen, für den Parkplätze entfallen sollen, kommt es zwangsläufig zu Überschneidungen. "Hier in der Siegfriedstraße ist eigentlich der Senat zuständig, trotzdem sind wir an der Umsetzung des Radwegs beteiligt – dann soll es doch der Senat machen", schlägt Schaefer vor. "Oder aber man sagt den Bezirken, sie sollen das allein machen – dann muss man uns aber Know-how, Mittel und Kompetenzen zur Verfügung stellen."

Es gibt viel zu besprechen in der "Projekteinheit", die vielleicht noch einen griffigeren Namen braucht und in der wieder viele mitreden wollen dürften. Einiges deutet darauf hin, dass der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg als Musterschüler des Radwegeausbaus eine Schlüsselrolle zukommt. Im Moment will das allerdings noch niemand bestätigen, Absprachen finden im Hintergrund statt, heißt es immer wieder. Zu hoffen bleibt, dass die "Projekteinheit" schneller zu Ergebnissen kommt als es in Berlin bislang dauert, einen Radweg zu bauen.



