Der Präsident in Kasachstan hat der Polizei einen Schießbefehl gegen Demonstranten erteilt. Für die kasachische Community in Berlin sind dies Tage voller Sorgen. Auch Experten befürchten das Schlimmste. Von Efthymis Angeloudis und Marie Steffens

"Don’t shoot" steht auf einem eineinhalb Meter großen Plakat, das eine Demonstrantin am Freitagnachmittag auf dem Pariser Platz in Berlin vor sich trägt - "Schießt nicht". Eine Aufforderung an den Qassym-Schomart Toqajew, den Präsidenten von Kasachstan, der nur wenigen Stunden vorher die Sicherheitskräfte der ehemaligen Sowjetischen Republik angeordnet hatte, bei weiteren Unruhen ohne Vorwarnung auf Demonstranten zu schießen [tagesschau.de] .

Waldemar Masson zeigt sich überrascht, dass die Lage so ausgeartet ist. Kasachstan sei eigentlich ein friedliches Land, sagt er auf der Demo in Berlin. Seine Eltern sind vor fast 30 Jahren von Kasachstan in die deutsche Hauptstadt gekommen. Sein Eindruck: Die Armut im Land ist größer geworden. "Dadurch, dass man eh schon arm ist und alles teurer wird, denke ich, dass bei vielen der Geduldsfaden gerissen ist."

Beate Eschment ist Zentralasienexpertin und seit 2016 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa udn internationale Studien (ZOiS). Sie hat hat in Almaty, Kasachstan, an der Deutsch-Kasachischen Universität und der Al-Farabi-Universität unterrichtet. Eschment beschäftigt sich vor allem mit der Gegenwart der zentralasiatischen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Auch Beate Eschment zeigt sich überrascht von den Protesten und der Gewalt, die das kasachische Almaty erschüttern. Die wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Osteuropa und internationalen Studien in Berlin beschäftigt sich seit mehr als 25 Jahren mit Kasachstan. "Mir war bekannt, dass sich in Kasachstan eine große Unzufriedenheit und Ungeduld angestaut hat", sagt sie rbb24. "Aber ich bin schon erstaunt gewesen, was dann jetzt in den letzten Tagen passiert ist." Die Demonstranten hätten wirtschaftliche wie auch politische Forderungen, die darauf beruhten, dass sich Kasachstan in den letzten Jahren ökonomisch nicht mehr so positiv wie zuvor entwickelt habe.

Durch die sinkenden Ölpreise und nun auch Corona, sagt Eschment weiter, habe sich die Lage der Mittelschicht, die sich in Kasachstan in einem kleinen Maße entwickelt habe, und auch die der ärmeren Schichten erheblich verschlechtert. "Was natürlich zu Unzufriedenheit führt und auch zu Überlegungen, ob das System, so wie es besteht, politisch in Ordnung ist."

Gerade in den vergangenen Jahren habe die soziale Spaltung zwischen den ganz Armen und den sehr reichen enorm zugenommen, sagt die Wissenschaftlerin. "Wenn einerseits Mütter nicht mehr wissen, wie sie ihre Kinder ernähren sollen und andererseits die reiche Elite eben auch überhaupt nicht, zögert, ihren Reichtum offen auszuleben, führt das zu erheblicher Unzufriedenheit."