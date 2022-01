Die Berliner Verkehrs- und Umweltsenatorin will, dass glatte Fahrradwege im Winter der Vergangenheit angehören - und zwar auf umweltfreundlichere Art und Weise. Dafür soll in einem Pilotprojekt Sole, eine Salzlösung, eingesetzt werden. V on Georg-Stefan Russew

Die Berliner Verkehrs- und Umweltsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) will auch im Winter sichere Radwege und möchte in einem Pilotversuch im Winterdienst testen, ob sich durch das Auftragen von Sole "Umweltschutz und Verkehrssicherheit zusammenbringen" ließe. Das erklärte die Grünen-Politikern am Samstag auf ihrem Twitter-Kanal.

Sole, eine wässrige Salzlösung, solle "bessere Räumungsleistungen [...] erreichen", so Jarasch. Schon am Dienstag will sie in der Senatsrunde einen entsprechenden Vorstoß präsentieren.