So 09.01.22 | 07:55 Uhr | Von Kerstin Breinig

Seit Monaten kommt es in Berlin-Staaken nahe der Heerstraße immer wieder zu Kellerbränden in Hochhäusern. Die Menschen im Kiez leben in Angst vor dem Feuerteufel. Zwar wurden zwei Mal Verdächtige gestellt - doch es brannte auch dann noch weiter. Von Kerstin Breinig

Im Eingangsbereich der Obstallee 4 stinkt es nach Rauch. Das Licht funktioniert nicht, ein Fahrstuhl ist auch außer Betrieb. Hinter einer grauen Stahltür liegt der Kellerraum, in dem das Feuer ausbrach. Jetzt ist sie verschlossen. Die Glastür auf der anderen Seite des Hauses ist eingeschlagen. Das Loch wurde nur mit einer Plastiktüte verschlossen. In diesem Raum befinden sich auch die Versorgungsleitungen des Hochhauses. Das Haus sei verqualmt gewesen, erzählt Petra Winter. Sie wohnt seit Jahren in dem Elfgeschosser in Berlin-Spandau. Den Rauch und das Jaulen der Feuermelder, als der Qualm in die Wohnungen eindringt, wird sie so schnell nicht vergessen. Bei dem Brand ist mehr kaputt gegangen als die Hausleitungen. Ruhig schlafen kann kaum noch jemand, weil es seit Monaten immer wieder brennt in der Obstallee-Siedlung - zuletzt in der Nacht zu Dienstag.

Obstallee 17: Ein junger Nachbar hämmert an alle Türen

"Am Tag ist es noch okay", sagt Nicole Achiri, die ebenfalls in der Siedlung wohnt. Aber nachts komme die Angst. Die meisten Brände der vergangenen Monate waren zwischen Mitternacht und vier Uhr morgens ausgebrochen. Ein Nachbar habe im September bei ihr und den anderen an die Türen gehämmert, als er die Flammen bemerkte. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr konnten so alle Mieter das Haus verlassen, erzählt Nicole Achiri. Für sie ist der damals 17-Jährige ein Held. Verletzt wurde niemand. Doch das Haus, ihr Zuhause, war über Wochen unbewohnbar. Kein Strom, kein Wasser, kein Gas. Das fehlt bis heute. Ihr Gasherd funktioniert nicht. Die Reparaturen ziehen sich. Die Auseinandersetzungen mit der Wohnungsbaugesellschaft, mit TV- und Internetanbietern zehren an den Nerven. Bis heute wurde der Täter nicht gefasst. Der kurze Moment der Hoffnung, als ein 14-Jähriger bei einem anderen Brand festgenommen wurde, zerschlug sich nur zwei Tage später. Es brannte wieder in der Obstallee. Für diesen Brand kommt der Junge nicht in Frage. Wann brennt es wieder? Wo wird das sein? Es sind diese Fragen, die die Menschen hier umtreiben. "Haben wir beim nächsten Mal vielleicht alles verloren?", fragt Nicole Achiri. Dann schiebt sie noch ein "Oder ..." nach. Diesen Satz beendet sie nicht. Doch die Angst ist spürbar. Bisher gab es keine schweren Verletzungen, keine Toten. Doch was, wenn man aus dem Hochhaus nicht mehr ins Freie kommt?

Obstallee 24: Einige Schäden sind bis heute nicht behoben

Blaulicht und Sirenen lösen bei vielen nur einen Gedanken aus: Wo brennt es jetzt wieder? "Gott sei Dank ist uns nichts passiert, aber das ist gefährlich", sagt auch Ahmad Al Masri. Er wollte am 10. Dezember seine Tochter zur Schule bringen, als es bei ihnen anfing zu brennen – auch dort im Versorgungsraum. Seitdem hat er Angst. Die Familie lebt mit vier Kindern in einem der markanten Punkthochhäuser, die das Bild der Siedlung prägen. Auch sie mussten vorübergehend ausziehen – kein Strom, keine Heizung, kein Wasser. Einige Schäden sind auch hier bis heute nicht behoben. Viele ältere Menschen kämen nicht mehr nach draußen, erzählt Ahmad Al Masri. Denn im 22-Geschosser funktioniere nur noch ein Aufzug und auf den würde man jedes Mal mindestens eine Viertelstunde warten. Was ihn auch ärgert, ist der viele Sperrmüll, der auch jetzt noch im Treppenhaus liegt. Eine Einladung für Brandstifter, findet er. Es braucht nur ein Feuerzeug.

In die Jahre gekommener sozialer Wohnungsbau

Die Obstallee-Siedlung und die Rudolf-Wissell-Siedlung an der Heerstraße mit insgesamt mehr als 8.000 Wohnungen wurden in den 1970ern am Stadtrand gebaut. Die Mieten sind vergleichsweise günstig. Der Bereich an der Heerstraße Nord gilt seit Jahrzehnten als sozialer Brennpunkt. Das Büro der Quartiersmanager hat selbst einen Brandschaden. 2019 hat die landeseigene Wohnungsgesellschaft Gewobag viele Häuser übernommen. Von ihr fühlen sich die Mieter jetzt im Stich gelassen, weil so vieles nicht funktioniert. Aber vor allem, weil das Unternehmen den Sicherheitsdienst des vorherigen Vermieters abgeschafft hat. 1.200 Unterschriften haben sie in der Nachbarschaft gesammelt, damit das wieder rückgängig gemacht wird. Die Wohnungsgesellschaft will in diesem Monat an einem runden Tisch teilnehmen, um Lösungen für das Viertel zu finden.

Die Polizei ist vor Ort - doch die Ermittlungen sind schwierig

Die Polizei zeigt derweil viel Präsenz. Das Präventionsmobil des Abschnitts 23 macht am Staakener Zentrum Station, klärt auf, versucht da zu sein. Die Polizei rät den Menschen, keinen Sperrmüll im Haus abzustellen und die Türen geschlossen zu halten. Doch nicht alle halten sich daran, erzählen die Mieter. Vor allem da, wo die Klingelanlagen kaputt oder durch die Feuer zerstört sind, ist das schwierig. Die Brände sind nicht das einzige Problem im Kiez, aber das drängendste. Die Suche nach Brandstiftern gestaltet sich für die Polizei generell schwierig. Ist es ein Täter oder haben die Taten gar nichts miteinander zu tun? Gibt es Nachahmer? Das alles ist bisher nicht klar. Zwei Mal wurden Tatverdächtige gestellt. Beide Male brannte es hinterher weiter. Erst wenn der oder die Täter gefasst werden, wird zumindest ein bisschen Ruhe einkehren. "Dann fällt von uns eine große Last ab", sagt Nicole Achiri. Sie würde dann wieder besser schlafen.

