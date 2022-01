Aktuelle Luftwerte für Berlin - Feinstaub-Belastung zu Silvester deutlich geringer als in Vorjahren

Mo 03.01.22 | 18:37 Uhr | Von Dominik Ritter-Wurnig und Georg-Stefan Russew

Bild: Frank May/picture alliance

Feuerwerk zu Silvester soll böse Geister vertreiben. Durch die diesjährigen Böllerverbote fiel dies zumeist aus - der Luftqualität in Berlin hat das allerdings gutgetan. Von Dominik Ritter-Wurnig und Georg-Stefan Russew

Die Böllerverbote zu Silvester haben - neben anderen Effekten - offensichtlich der Luftqualität in der Bundeshauptstadt gut getan. Der massive Eintrag von Feinstaub durch explodierende Feuerwerkskörper ist nach Messungen des Berliner Senats ausgeblieben.

Beispielhaft für Berlin zeigt sich dies an Werten einer Messstelle in Friedrichshain, Frankfurter Allee auf Höhe der Hausnummer 86b: Zu Silvester 2018 wurde hier ein Wert von über 800 Mikrogramm Feinstaub pro Quadratmeter in der Luft ermittelt - das ist richtig dicke Luft und Qualm, den man mit bloßem Auge sehen kann. Zum jetzigen Jahreswechsel lag dieser Wert hier bei 99 Mikrogramm pro Kubikmeter, so Messungen der Senatsverwaltung. Das berlinweit höchste Wert an PM10-Feinstaub, der zu diesem Jahreswechsel erfasst wurde, wird mit 191 Mikrogramm pro Kubikmeter angegeben. Gemessen wurde dieser Wert im Bereich der Schildhornstraße in Steglitz. Aufs ganze Jahr 2021 gerechnet lag die Belastung mit Feinstaub im Berliner Messnetz bei 20 Mikrogramm pro Kubikmeter.

Berliner Luft zu Silvester 2021 besser als im Jahresmittel

Diese Entwicklung lässt sich an allen Messtellen im Berliner Stadtgebiet beobachten. Die Feinstaubbelastung lag rbb-Berechnungen zufolge zum Jahreswechsel sogar fast 20 Prozent unter dem Jahresmittelwert. Neben dem Verkaufsverbot sowie 56 Berliner Pyro-Verbotszonen dürfte dabei auch das Wetter einen positiven Einfluss auf diese Entwicklung gehabt haben: Meteorologen zufolge war es am 31. Dezember und 1. Januar ungewöhnlich warm, dazu regnerisch und windig. Das sei genau der richtige Mix, damit sich die Luft stark austauscht und somit die Luftverschmutzung sinkt, erklärten Meteorologen rbb|24.

Die folgende Grafik zeigt, wie weit an den Berliner Messstellen die Feinstaub-Belastung zu Silvester unter dem Jahresmittel lag. Beispiel: An der Messstelle 010 Wedding betrug die Feinstaubbelastung zu Silvester 2021 81 Prozent vom Jahresmittel dieser Messstation.

Über Jahre hinweg Spitzenwerte zu Silvester

Lange wurde zu Silvester bzw. Neujahr gewöhnlich die höchste Feinstaub-Belastung des jeweiligen Jahres gemessen. Die Spitzen wurden in der Regel in den Stunden nach Mitternacht gemessen und waren ein Vielfaches über dem Grenzwert von 50 Mikrogramm pro Kubikmeter. Dieser Wert darf aber höchstens an 35 Tagen pro Jahr im Tagesmittel überschritten werden. Das Umweltbundesamts (UBA) hat errechnet, dass bundesweit rund 2.050 Tonnen Feinstaub durch das Zünden von Feuerwerk freigesetzt wurden, 75 Prozent davon allein in der Silvesternacht. Diese Menge entspricht knapp einem Prozent der insgesamt in Deutschland freigesetzten Feinstaub-Menge pro Jahr.

Das belegen Auswertungen der Daten aus den Messnetzen der Länder und des UBA. PM10-Feinstaub-Stundenwerte um 1.000 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft waren in der ersten Stunde des neuen Jahres in Großstädten keine Ausnahme. Zum Vergleich: 2018 betrug die mittlere PM10-Konzentration der städtischen Messstationen in Deutschland circa 18 Mikrogramm Feinstaub pro Kubikmeter [umweltbundesamt.de].

Laut UBA gefährdet das Einatmen von Feinstaub die menschliche Gesundheit – und zwar bei kurzfristig hoher wie auch bei langfristig erhöhter Belastung. Die Folgen reichen demnach von vorübergehenden Beeinträchtigungen der Atemwege über einen erhöhten Medikamentenbedarf bei Asthmatikern bis zu vermehrten Krankenhaus-Aufnahmen wegen Atemwegserkrankungen und Herz-Kreislauf-Problemen sowie einer Zunahme der Sterblichkeit.

Weniger Verletzte im Unfallkrankenhaus

Dass weniger Feuerwerk gezündet wurde, wirkte sich auch anderweitig auf die Gesundheit der Bürgerinnen und Bürger aus: So meldete beispielsweise das Unfallkrankenhaus Berlin (UKB) in Marzahn deutlich weniger durch Knallkörper verletzte Menschen. "Wir haben zum Jahreswechsel 15 Menschen im Zusammenhang mit Feuerwerksunfällen aufgenommen", sagte UKB-Sprecherin Angela Kijewski rbb|24. In Jahren ohne Böllerverbote waren es am 31. Dezember/1. Januar im UKB durchschnittlich 50 bis 75 Verletzte. Im vergangenen Jahr, als das erste Verkaufsverbot aufgrund der Corona-Lage bestand, waren es zehn. "Insofern hat aus unserer Sicht das Verkaufsverbot von Feuerwerk entlastet", betonte Kijewski.



Die Zahlen des UKB flossen nach Kijewskis Angaben auch in die Entscheidungen von Berliner Gerichten zum Böller-Verkaufsverbot ein. Der Bundesverband der Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (BVPK) hatte in der Bundeshauptstadt gegen das Verkaufsverbot geklagt und verloren. Die Pyrotechnik-Branche verzeichnet durch das Verkaufsverbot große Einnahmeverluste.

Allerdings konnten nicht gänzlich schwere Unfälle im Zusammenhang verhindert werden, sagte Kijewski und verwies auf die Detonation einer "Kugelbombe" in Friedrichshagen, wo elf Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. "Vier Schwerverletzte versorgen wir aktuell am UKB", sagte die Sprecherin. Wie der Verantwortliche dem medizinischen Personal des UKB mitteilte, sei die "Kugelbombe" - eigentlich einen Höhenfeuerwerk - direkt nach dem Anzünden am Boden am Boden explodiert. Die Lunte sei 80 Zentimeter lang gewesen. Der Verantwortliche soll den Knallkörper schon vor längerer Zeit gekauft haben. Altes Feuerwerk sollte jedoch nicht mehr gezündet werden, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr rbb|24.

Auch Feuerwehr sieht positiven Effekt

Auch die Berliner Feuerwehr sprach von positiven Auswirkungen des Verkaufsverbots und von Pyro-Verbotszonen. "Wir haben deutlich einen spürbaren Effekt wahrgenommen", so Landesbranddirektor Karsten Homrighausen im rbb. "Vor diesen Maßnahmen hatten wir mehr als 2.500 Einsätze in elf, zwölf Stunden. Jetzt hatten wir von 19 bis 6 Uhr rund 1.000 Einsätze."