Aktivisten blockieren am Freitag in Berlin zum dritten Mal in dieser Woche mehrere Straßen.

Nach rbb-Informationen haben zudem mehrere Demonstrierende auch den Verkehr auf der Kreuzung Nordufer und Seestraße in Berlin-Wedding lahmgelegt. Die Polizei leitete den Verkehr demnach über den Gehweg an den Demonstranten vorbei.

Die Gruppe hatte bereits am Mittwoch und am Sonntag Straßen in Berlin blockiert. Am Sonntag hatte die Polizei Teilnehmer weggezogen und 24 Menschen zeitweise in Gewahrsam genommen.

Am Mittwoch haben daraufhin rund 15 Aktivisten die Ausfahrt Wolfensteindamm/Schloßstraße der A103 in Steglitz blockiert, außerdem waren 15 weitere in Pankow in Höhe Rothenbachstraße stadteinwärts auf der Prenzlauer Promenade präsent. Diese führt im weiteren Verlauf zur A114. Es hatten sich daraufhin lange Staus gebildet.

In Deutschland würden jährlich etwa 18 Millionen Tonnen Lebensmittel weggeworfen, was unnötig 22 Millionen Tonnen Kohlendioxid verursache, erklärte die Gruppe auf Twitter. Diese Emissionen könnten leicht reduziert werden. Demonstrierende argumentieren, da ein Klimakollaps drohe, gebe es zu gewaltfreiem Widerstand keine Alternative.

Die Aktionen würden fortgesetzt, bis die Regierung "ernsthafte Schritte zur Einführung eines Essen-Retten-Gesetzes" einleite, hieß es.