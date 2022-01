Der Brandenburger Verfassungsschutz hat im vergangenen Jahr in 6.384 Fällen die Zuverlässigkeit von Menschen in sensiblen Berufen überprüft. In 40 Fällen habe der Verfassungsschutz einen Eintrag in seinen Datenbanken gefunden, teilte das Innenministerium am Dienstag in Potsdam mit. In den Datenbanken sind demnach Erkenntnisse über politische Extremisten gespeichert.

Im Rahmen der Zuverlässigkeitsüberprüfung wenden sich Arbeitgeber an den Verfassungsschutz, wenn es zum Beispiel um Gepäckkontrolleure am Berliner Flughafen oder um Ordner in Fußballstadien geht. Melden die Verfassungsschutz-Datenbanken einen Treffer, wird eine entsprechende Tätigkeit in der Regel untersagt.