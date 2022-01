Unangemeldete Versammlungen gab es nach Angaben der Polizei auch in der Prignitz, in Wittstock, Wittenberge und Perleberg.

Größere Versammlungen gab es unter anderem in Oranienburg, Eberswalde und Neuruppin. In Bernau (Barnim) haben Einsatzkräfte Versuche von mehreren Gruppen unterbunden, eine nicht angemeldete Versammlung durchzuführen, wie ein Polizeisprecher berichtete.

Mehrere tausend Menschen haben am Montag in Brandenburg erneut gegen eine allgemeine Impfpflicht und gegen die Corona-Maßnahmen protestiert. Gleichzeitig gab es einige Gegendemonstrationen.

In Oranienburg musste der Demonstrationszug geteilt werden, weil die Zahl der Teilnehmer auf mehr als 1.000 angewachsen war, wie Polizeisprecher Philipp Mahncke berichtete. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie sind aktuell nur maximal 1.000 Teilnehmer bei Demonstrationen zugelassen.

In der Landeshauptstadt Potsdam gab es am Montagabend wie in der Vorwoche zwei angemeldete Proteste, eine kleine Mahnwache vor dem Filmmuseum und einen Demonstrationszug unter dem Motto "Freie Impfentscheidung Potsdam" mit mehreren hundert Teilnehmern. Es gab auch Gegenkundgebungen vom Bündnis "Potsdam bekennt Farbe" und der linken Initiative "Solidarisches Potsdam" mit jeweils mehreren Dutzend Teilnehmern.

Ein in Sozialen Medien wie in den Vorwochen angekündigter Protestzug am Platz vor dem Brandenburger Tor in Potsdam wurde von der Polizei verboten. Das Verbot wurde auch unter Einsatz einer Reiterstaffel durchgesetzt.