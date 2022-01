Monatelang hatte eine Brandserie in Spandau Polizei und Anwohner in Atem gehalten. Jetzt meldeten Ermittler die Festnahme eines mutmaßlichen Täters. Der 16-Jährige soll nach einer erneuten Brandstiftung in der Wohnsiedlung ertappt worden sein.

Nach einer langen Serie von Brandstiftungen in Berlin-Spandau hat die Polizei einen 16-Jährigen als mutmaßlichen Täter gefasst. Der Verdächtige wurde bereits in der Nacht zu Mittwoch kurz nach der Entdeckung eines Feuers in einem Haus in der Maulbeerallee gefasst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Am Donnerstag stellte ein Richter einen Haftbefehl aus.

Die Festnahme des 16-Jährigen und eines mutmaßlichen 12-jährigen Komplizen sei gelungen, weil Fahnder der Polizei in den vergangenen Wochen in der Gegend der Heerstraße Nord sehr präsent gewesen seien, so die Polizei. Wegen der Brandserie wurde extra eine sogenannte Ermittlungsgruppe mit der Bezeichnung "Quartier" eingesetzt.