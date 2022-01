Die neue Berliner Verkehrssenatorin Bettina Jarasch rechnet damit, dass die BVG in vier Jahren den ersten fertig entwickelten Elektro-Doppeldeckerbus einsetzen kann. Das sagte die Grünen-Politikerin am Mittwoch bei einem gemeinsamen Besuch mit der Regierenden Bürgermeisterin Franziska Giffey, SPD, auf dem größten E-Busbetriebshof in der Indira-Ghandi-Straße in Hohenschönhausen.

Nach einer Studie der BVG unter Einbeziehung von Busherstellern gebe die Batterietechnik die Entwicklung von großen E-Doppeldeckern mit 110 Plätzen und drei Achsen kurzfristig her, so die Verkehrsverwaltung. Zum Laden sei eine Kombination aus Ladestationen in den Betriebshöfen und an Endhaltestellen geplant. Vorstellbar sei eine Flotte von rund 400 Doppeldeckern, für die rund 40 Ladestellen aufgebaut werden müssten.