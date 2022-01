So empfiehlt die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, massiv in die Digitalisierung zu investieren. Der Vorstandsvorsitzenden der Charité, Heyo Kroemer, stellt sich voll und ganz hinter den Vorschlag. Die Digitalisierung in Deutschland liege brach, so seine Ansicht. Das treffe auf das Gesundheitswesen besonders zu. Es habe in den vergangenen Jahren am politischen Willen und an den finanziellen Ressourcen gemangelt. "Ein Haus wie unseres verwendet etwa 1,5 bis 2 Prozent der Jahresumsätze für Digitalisierungsmaßnahmen. Wenn sie in vergleichbare amerikanische Häuser gucken, dann sind es zwischen 7 und 8 Prozent. Da liegen also Welten dazwischen. In der Konsequenz ist das deutsche Gesundheitssystem absolut mangelhaft digitalisiert", so Kroemer. Insbesondere wenn in Folge des demografischen Wandels mehr Fachkräfte als bisher fehlen, sieht der Charité-Chef die Digitalisierung als wesentlichen Lösungsansatz.