rbb-Transparenzserie | Interview mit Thomas Bittner - "So machen wir das": landespolitische Berichterstattung

Mi 05.01.22 | 13:50 Uhr

Audio: Inforadio | 05.01.2022 | Interview mit Thoms Bittner | Bild: rbb

Wie verbindet die landespolitische Redaktion des rbb die Themen des Landtags mit dem Leben der Menschen in Brandenburg? Wie viel Nähe darf es zur Politik geben und wo ist Distanz gefragt? Das erklärt Thomas Bittner aus der landespolitischen Redaktion.

Vom 3. bis 7. Januar gibt der rbb Einbilcke in den journalistischen Arbeitsalltag. In der Transparenz-Reihe "So machen wir das" geht es um vielfältige Fragen: Nach welchen Kriterien werden die Themen ausgewählt? Wie bleibt die Unabhängigkeit in der politischen Berichterstattung garantiert? Wann sind Quellen verlässlich? In dieser Serie antworten Redakteur:innen, Reporter:innen und die Sendeleitung auf diese Fragen in einer Videoserie und in Interviews bei Inforadio.

rbb: Thomas Bittner, wie sieht Dein persönliches Profil aus? Thomas Bittner: Ich bin ein Fernsehmensch, der eine Radioerfahrung mitbringt und sich auch sehr viel mit Online beschäftigt. Ich berichte über den Landtag, die Landesregierung und Wahlen in Brandenburg.

Was machst Du da konkret? Wir arbeiten für das Fachressort Landespolitik, das sich genau mit dem beschäftigt, was in der Landesregierung und im Landtag passiert, und mit Wahlen. Ich bin zum Beispiel auch verantwortlich für die Umfragen, die wir mit dem Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap organisieren, den sogenannten BrandenburgTrend, der mehrmals im Jahr die politische Stimmung abfragt. Ich kümmere mich auch um sogenannte Randbereiche, die mit Politik zu tun haben, wie beispielsweise der Bau des BER-Flughafens, der ein Politikum war. Die Arbeit beinhaltet aber auch sehr viel Koordination, wo man organisiert, wann was wo fertig ist.

Du bist sehr nah dran an der Politik im Potsdamer Landtag. Wie verbindest Du als Journalist diesen Kosmos mit dem Leben der Menschen in der Prignitz, in der Uckermark, im Spreewald oder der Lausitz? Das ist ehrlich gesagt nicht so einfach. Man ist in Potsdams Mitte und man muss gucken, wie sich die Auswirkungen der Politik im Land auswirken. Deshalb mache ich auch gern Beiträge. In dieser schnelllebigen Zeit wird das aber immer schwieriger. Man muss sehr viel und sehr schnell arbeiten.

Wie stark beeinflussen Termine und Zeitdruck eure Berichterstattung? Es gibt heute im Grunde keinen Redaktionsschluss mehr. Eine Online-Seite kann und muss ständig aktualisiert werden. Beim Radio gibt es stündlich Nachrichten - im Inforadio alle 20 Minuten, auch hier muss man ständig aktualisieren. Beim Fernsehen war man gewohnt, wenn man für eine Sendung wie Brandenburg aktuell gearbeitet hat, dass man den ganzen Tag Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, dass man um 19:30 Uhr auf den Punkt informiert.

Ob Ministerpräsident oder Minister:innen, Fraktionschef:innen oder Pressesprecher:innen. Du kennst sie alle, manche sogar schon sehr lange. Wieviel Nähe muss dabei entstehen, damit man hier vertraut? Und wann ist es zu viel Nähe, weil du dann nicht mehr objektiv bist? Wir sitzen nicht in den Wohnzimmern von Politikern. Das ist nicht so. Der Terminkalender von Politikern lässt es oftmals auch gar nicht zu, sehr viel Zeit mit Leuten zu verbringen. Das ist immer alles sehr knapp bemessen. Bei Pressesprechern ist es mit der Nähe ein bisschen schwierig, weil die Pressestellen der Ministerien sich ganz gern Journalisten für die Pressearbeit aussuchen. Das gab es bei uns auch. Wir hatten einen sehr engen Kollegen in der Landespolitik, der bei Matthias Platzeck Regierungssprecher wurde. Das war schon schwierig für uns beide, diese Distanz zu halten. Deshalb hatten wir zum Beispiel jahrelang auch nicht den engsten Zugang zu Matthias Platzeck.

Zum Auftrag der ARD gehört "den gesellschaftlichen Diskurs zu sichern und die freie Meinungsbildung zu fördern". Warum überträgt der rbb Pressekonferenzen der Regierung und nicht auch der Opposition? Das hat auch mit der Pandemie zu tun. Früher haben wir nie Pressekonferenzen von der Regierung live übertragen. Das haben wir gemacht, weil wir glaubten, dass es wichtig ist, dass die Menschen aus erster Hand informiert werden, was ab morgen beispielsweise in Schulen oder im Einzelhandel gilt. Aber wir übertragen auch beispielsweise Debatten aus dem Landtag, wenn sie uns wichtig und essenziell erscheinen. Und da kommt dann auch die Opposition zu Wort. Es ist also so, dass wir ganz unterschiedliche Dinge live übertragen. Aber das ist auch nicht der Kern unserer Aufgabe, etwas live zu übertragen, quasi eins zu eins, sondern das Wichtige ist ja, dass wir in den Haupt-Nachrichtensendungen und auf den Hauptnachrichtenwegen einordnen, bewerten und gewichten. Und da sind wir, glaube ich auch ganz gut.

Uns erreichen auch Fragen von Hörer:innen zur AfD: Habt Ihr Strategien im Umgang mit der AfD entwickelt, vielleicht sogar Schulungen bekommen, "da die AfD eine Partei mit zum Teil rechtsextremen Haltungen ist, die aber demokratisch gewählt und von den Medien berücksichtigt werden muss"? Wir haben uns sehr viel mit den Positionen beschäftigt, die dahinterstecken, und mit Personen, die in der AfD auch ganz besondere Rollen spielen, also die Nähe zum Rechtsextremismus. Auch die Beobachtung durch den Verfassungsschutz ist dafür ein Signal. Wir machen Interviewtrainings, die übrigens auch für Gespräche mit anderen Politikern spannend sind.

Ein anderer Hörer fragte, wird die AfD Brandenburg vom rbb kritischer angefasst als die übrigen Parteien? Das hat ja mit dieser besonderen Rolle der AfD zu tun, in der sie sich selber sieht in Opposition zum gesamten System, also auch zu den Medien und zu uns Journalisten. Und das ist dann eine besondere Rolle, die man dann auch besonders spürt in der Berichterstattung.

Wo könnten wir besser werden aus Deiner Sicht? Wir könnten besser werden, auf Dinge nicht nur zu reagieren, die in der politischen Welt passieren, sondern auch öfter und schneller zu wissen, was im Hintergrund geplant ist. Und wer an welchen Stellen welche Rollen spielt. Man muss immer sehr schnell reagieren auf das, was passiert, und hat dann weniger Zeit zu gucken, was strategisch in Planung ist. Was passiert in den nächsten zwei, drei Monaten? Und wo haben wir jetzt schon den Finger in die Wunde gelegt? Oder wir wissen, dass wir ihn bald in die Wunde legen können, weil wir Informationen haben. Da könnten wir schon besser werden. Vielen Dank für das Gespräch!

Das Interview mit Thomas Bittner führte Wolf Siebert, Inforadio. Der Text ist eine gekürzte und überarbeitete Fassung. Das komplette Gespräch können Sie im Audio-Player nachhören.

Sendung: Inforadio, 04.01.2022, 09:25 Uhr