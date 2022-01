In dieser Serie antworten Redakteur:innen, Reporter:innen und die Sendeleitung auf diese Fragen in einer Videoserie und in Interviews bei Inforadio .

Vom 3. bis 7. Januar gibt der rbb Einblicke in den journalistischen Arbeitsalltag. In der Transparenz-Reihe "So machen wir das" geht es um vielfältige Fragen: Nach welchen Kriterien werden die Themen ausgewählt? Wie bleibt die Unabhängigkeit in der politischen Berichterstattung garantiert? Wann sind Quellen verlässlich?

David Biesinger: Nein, auf gar keinen Fall. Das kann und darf es im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nicht geben. Wir pflegen Meinungspluralität. Innerhalb der Redaktion wird viel darüber gestritten, wie ein Thema angegangen werden soll, welchen Blickwinkel wir vielleicht gerade nicht sehen. Der rbb ist mit seinen vielen Sendungen in Radio, Fernsehen, Online und den sozialen Medien auch so groß und hat so viele kluge Köpfe in den Redaktionen, dass es gar nicht möglich ist, eine Linie für alle vorzugeben. Dazu haben wir eine viel zu große Pluralität und das zeichnet uns letztlich auch aus.

Über welche Themen berichtet der rbb? Wer wählt aus? Was kommt ins Fernsehen - und was auf die Webseite? Eine Videoserie von Joachim Ruetschi zeigt, wie im rbb gearbeitet wird.

Es gibt aber eine viel kompliziertere Situation, die vor allem unsere Reporterinnen und Reporter vor Ort immer wieder erleben. Wo Lobbyisten oder Pressesprecherinnen und Pressesprecher versuchen, unseren Kolleginnen und Kollegen einen besonderen Spin, einen besonderen Blick auf ein Thema mitzugeben. Das ist deren Job. Ich bin sehr froh, dass unsere Kolleginnen und Kollegen so professionell sind, dies zu erkennen und damit umzugehen. Sie unterscheiden, was ist Fakt und was soll mir hier vielleicht mitgegeben werden.

Da müssen wir auf zwei verschiedene Aspekte gucken. Das eine ist die direkte, plumpe Einflussnahme, dass bei mir also jemand anrufen würde. Die gibt es nicht und die meisten wissen auch, dass so etwas nicht zum Ziel führen würde.

Kritik ist für mich völlig in Ordnung. Ich erlebe uns in unserem Programm als sehr unabhängig. Das kommt aus der Vielfalt, die wir in den Redaktionen haben und ist bedingt durch deren Größe. Dass es auf manche anders wirken kann, müssen wir zur Kenntnis nehmen. Dann müssen wir erklären, wie wir arbeiten - und das machen wir hier gerade.

Wir müssen mit denjenigen, die nicht an unsere politische Unabhängigkeit glauben, immer wieder im Dialog sein und erzählen, wie wir arbeiten. Genau das machen wir in dieser Woche. Das ist auch nur ein Auftakt für den Dialog mit unseren Zuschauerinnen und Zuschauern und den Hörerinnen und Hörern.

Der rbb ist in Berlin und Brandenburg zuhause. Das heißt, wir berichten über ganz unterschiedliche Themen in der Stadt und auf dem Land. Wie machen wir das?

Die (Nicht-)Abbildung der konservativen Kommentare oder konservativeren Haltungen nehme ich anders wahr. Da habe ich gerade diese Woche Beispiele im Programm gehört. Es ist wichtig, das intensiver zu pflegen, aber ich würde es ungern nur am Begriff 'konservativ' festmachen. Wir müssen diejenigen Blickwinkel auf das Leben besser erfassen, die bei uns nicht so oft vorkommen - egal aus welcher Richtung.

Naja, was heißt 'die Konservativen'? Das ist ein sehr, sehr allgemeiner Begriff. Aber ich ahne, wo Sie mit der Frage hinwollen. Journalisten, die teilweise in der gleichen Universität studiert haben, die teilweise aus gleichen Milieus stammen, auf ähnlichen Schulen gewesen sind. Ist das zu sehr eine Richtung? Es ist in der Tat eine Aufgabe für uns, die Diversität in den Redaktionen noch viel stärker zu pflegen, als wir es bislang getan haben. Ein Teil dieser Beobachtung ist schon richtig.

Sie haben die Vielfalt in den Redaktionen angesprochen. Ich habe vor kurzem mit einer Kollegin im Rahmen dieser Reihe gesprochen - über die politische Ausrichtung. Das sagte sie: Naja, die Mehrheit von uns, die kommt schon so aus dem ähnlichen politischen Milieu. Ich persönlich habe hier konservative Stimmen seit langem nicht mehr gehört, auch nicht als Kommentator:innen oder als Beitragsmacher machen die Konservativen inzwischen einen großen Bogen um den rbb, weil sie sagen: ‚Da hast du keine Chance‘.

Unser Job ist, Meinungsbildung zu ermöglichen und nicht nur den Mainstream abzubilden, das ist völlig richtig. Das ist unsere Leitlinie. Das mag uns mal besser, mal schlechter gelingen. Ich habe schon den Eindruck, dass es uns an vielen Stellen sehr gut gelingt. Wir haben uns in den vergangenen Jahren damit sehr intensiv auseinandergesetzt. Wie kommen wir auch in unseren internen Diskussionen zu einem möglichst breiten Meinungsbild? Beim Gendern kenne ich sehr, sehr strittige Redaktionsdiskussionen...

Ja, und das genau ist das Interessante. Im Wissen dieser intern strittigen Diskussion, von außen gespiegelt zu bekommen, dass wir anscheinend in dem, was wir senden, anders daherkommen als in unseren Diskussionen. Deswegen bin ich auch so froh über diese Woche, weil uns diese Rückmeldungen erreichen. Schon uns beide jetzt beschäftigt dieses eine Thema derart, dass wir sagen: 'Komisch. Die Wahrnehmung ist eine andere als die Diskussion'. Das heißt, wir müssen genau solche Hinweise ernst nehmen, um weiter voranzukommen.

Es gibt einen schmalen Grat zwischen einem engagierten und einem aktivistischen Journalisten. Gibt es da im rbb Richtlinien? Oder überlässt man das den Redaktionen, das zu diskutieren und nach Möglichkeit sauber zu trennen?

Das lässt sich nicht mit dem Lineal festlegen. Zu sagen: 'Bis hierhin ist es Journalismus und ab hier ist es Aktivismus.' Meine persönliche Haltung ist, an dieser Stelle lieber genauer als ungenauer zu sein. Also lieber die Grenze zum Aktivismus früher ziehen als später. Mir ist es wichtig, diese Grenze klar zu ziehen. Wer journalistisch tätig ist, kann nicht gleichzeitig aktivistisch tätig sein. Das funktioniert nicht.

Natürlich hat jeder ein Privatleben. Und natürlich gibt es Kolleginnen und Kollegen, die sind in Parteien oder in Verbänden aktiv oder in der Kommunalpolitik in ihrem Ort oder in ihrem Bezirk. Das muss auch möglich sein. Es darf sich nur an keiner Stelle verwaschen mit der journalistischen Tätigkeit.

Wir hatten auch schon Fälle, wo wir einvernehmlich mit den Kolleginnen und Kollegen gesprochen und gesagt haben: Du bist gerade privat in diesem Bereich so stark engagiert, dann lass bitte die Berichterstattung darüber sein und sei die nächsten Monate in einem anderen Themenfeld tätig. Solche Fälle kommen immer wieder vor. Das ist dann eine Frage der Professionalität, so etwas zu vereinbaren und umzusetzen.