Viele Katholikinnen und Katholiken sind empört über den Umgang der verantwortlichen Kleriker mit dem Münchner Missbrauchsgutachten. Das ist auch in der katholischen Gemeinde Sankt Annen in Berlin-Steglitz deutlich zu spüren.

"Mir fehlen dafür eigentlich fast die Worte" sagt Maike Brokat. "Das Wort Katastrophe ist eigentlich noch untertrieben. Ich sehe das als weltweites Versagen." Die in ihrer Gemeinde jahrelang engagierte Katholikin empört sich vor allem über den emeritierten Papst Benedikt XVI., der in München lange Zeit Kardinal war und offenkundig beim Lügen ertappt wurde. "Das ist weit weg von integer", sagt sie.

Marlies Brouwers fordert: Die Kirche müsse ihr Amtsverständnis überdenken, müsse sich fragen, wie man mit anderen Lebensentwürfen umgehen könne und dabei die bisher geübte Arroganz sein lasse. Wichtig - gerade im Zusammenhang mit den Missbrauchsfällen - wäre ihr, das "Kirchenrecht zu überdenken und wirklich alle Straftäter weltlichen Gerichten zuzuführen". Bisher hat die Kirche in vielen Fällen Straftaten so lange vertuscht, bis sie verjährt waren.

"Es brodelt ja schon recht lange in der katholischen Kirche", sagt Hans-Joachim Scholman, Gemeinderat in Sankt Annen. Diese war schon vor 12 Jahren durch den Missbrauchsskandal in eine ihrer tiefsten Krisen gestützt. Damals wurde die sexualisierte Gewalt an Schülern des Canisius-Kollegs öffentlich gemacht. In den letzten Jahren habe sich einiges verändert, sagt Scholman.

"Die Priester sind von ihrem Sockel gestoßen und normale Menschen geworden. Dadurch dass man ihre Fehlbarkeit jetzt erkennt." Inzwischen werde weniger von oben diktiert, berichtet er. Man arbeite mehr miteinander. "Es ist also etwas in Bewegung. Das Problem ist sicherlich, wenn so was an der Spitze passiert, dann schwindet das Vertrauen in die Struktur und in dieses Amt."