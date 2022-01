Christian Nauen Sonntag, 23.01.2022 | 11:36 Uhr

Das ließt sich alles recht schön das sich die Politik bereits so ihre Gedanken gemacht hat, der Hacken daran ist meistens nur , man redet und redet und redet, naja man könnte, ja so wäre der richtige Weg. Wie sieht denn bisher wirklich die Realität aus? Man hat lieber in den letzten 30 Jahren eher geschafft abzureißen. Ich lese immer man braucht neuen Wohnraum, warum modernisiert man erstmal das was noch vorhanden ist, bevor man gleich wieder was neues, greift dafür gleich in die Natur ein, weil man unbedingt Bauland benötigt, damit auch schicke Eigentumswohnungen entstehen können. Was ist denn das in den letzten Jahrzehnten für eine Baupolitik gewesen, ich kann da nur den Kopfschütteln. Nun kommt das nächste Problem das Holz ist gerade etwas knapp, weil man zulässt das unser vorhandenes Wald-Holz ins Ausland für gutes Geld exportiert wird, was läuft denn hier schief?