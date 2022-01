"Er erzählt über die Gaskammer. Was geht mich das an?"

Beihilfe zum Mord in mehr als 3.500 Fällen wird einem ehemaligen SS-Wachmann des KZ Sachsenhausen vorgeworfen, der in Brandenburg/Havel vor Gericht steht. Auch nach 19 Verhandlungstagen leugnet der 101-Jährige jegliche Anwesenheit im Lager. Von Claudia Baradoy

"Er erzählt über die Gaskammer! Was geht mich das an?", ruft der 101-jährige Angeklagte zwischen die Ausführungen des Sachverständigen. Seit Wochen präsentiert der Historiker Stefan Hördler akribisch recherchierte Beweise. Alte Personalunterlagen aus dem Konzentrationslager, Fotos und Briefe.

Das Verfahren gegen einen mutmaßlichen Wachmann des KZ Sachsenhausen in Brandenburg an der Havel gilt als der wohl letzte große Nazi-Prozess. Ein Recherche-Gespräch mit Gerichtsreporterin Lisa Steger über Schuld, Reue, Verdrängung und Traumata.

So kommt es im Februar 1945 zu einer wilden nächtlichen Erschießungsmaßnahme. Für die SS ist nicht die Tötung der Häftlinge das Problem, sondern die Beseitigung ihrer tausenden Leichen. So bricht im Krematorium des KZ ein Brand aus - aufgrund der Überlastung der Verbrennungsöfen.

"Also, dieses Leugnen ist schon für alle Verfahrensbeteiligten schwer zu ertragen in Anbetracht der Beweislage. Es gibt Dokumente, die belegen seine Übersiedlung aus Litauen nach Deutschland und seine Zugehörigkeit zum SS-Wachbataillon in Sachsenhausen", sagt der Anwalt der Nebenklage, Hans-Jürgen Förster.

Nur wenn Schlagworte wie "Genickschussanlage" oder "Gaskammer" fallen, horcht der Angeklagte kurz auf. Angehörige und Nachbarn verfolgen den Prozess. Sie zeigen sich überrascht über die Vergangenheit des Angeklagten. Offenbar hat keiner von ihnen auch nur etwas geahnt. Wie es scheint, hofft der Angeklagte darauf, dass dieses Schweigen und Negieren vor Gericht weiter funktioniert.

"Sie müssen sehen, dass dieser Angeklagte aus meiner Sicht seit acht Jahrzehnten das verdrängt, was er in Sachsenhausen erlebt hat, Sachverhalte der Massentötungen, der Massenverbrechen. Und er hat sich offenbar in seinem Leben eine Basis geschaffen, damit leben zu können und damit leben zu wollen", sagt der Anwalt Förster. Er vertritt einen 1927 in der Nähe von Krakau geborenen Mann, der in Sachsenhausen medizinischen Experimenten ausgesetzt war und heute in Israel lebt.