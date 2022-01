Fast zwei Jahre lang hatten die "NSU 2.0"- Drohschreiben die Ermittler in Atem gehalten. Nun kommt der mutmaßliche Verfasser nach seiner Festnahme in Berlin vor Gericht. Auch die Rolle der Polizei könnte Thema werden.

Der Prozess gegen den mutmaßlichen Verfasser der "NSU 2.0"-Drohschreiben soll am 16. Februar vor dem Landgericht Frankfurt beginnen. Der Mann war im vergangenen Mai in Berlin gefasst worden.

Staatsschutz in Berlin ermittelt wegen Drohschreiben an Politiker

Der Angeklagte müsse sich unter anderem wegen des Vorwurfs der Beleidigung in 67 Fällen, versuchter Nötigung und Bedrohung verantworten, so ein Gerichtssprecher in Frankfrut am Main am Mittwoch. Außerdem werde ihm Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten, Verbreiten von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, öffentliche Aufforderung zu Straftaten, Volksverhetzung, Besitz kinder- und jugendpornografischer Schriften sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz zur Last gelegt.

Die Frankfurter Rechtsanwältin Basay-Yildiz hatte im Münchner NSU-Verfahren Angehörige der Opfer des NSU-Terrors als Nebenklageanwältin vertreten. Wie sich im Verlauf der Ermittlungen herausstellte, waren kurz zuvor ihre privaten Daten von einem Polizeirechner in einem Frankfurter Revier abgerufen worden. Auch in den Fällen der Linken-Politikerin Janine Wissler und der Kabarettistin Idil Baydar, die ebenfalls Adressatinnen von "NSU 2.0" Drohschreiben waren, war es zu Datenabfragen an Polizeirechnern gekommen.

Der mutmaßliche Verfasser der Drohschreiben ist selbst kein Polizist. Der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) sah nach der Anklageerhebung die Polizei entlastet. Wie der mutmaßliche Verfasser der Drohschreiben an die öffentlich nicht zugänglichen Daten kam, wird in dem zunächst bis Ende April terminierten Verfahren in Frankfurt zu klären sein. Im Zuge der Ermittlungen war zudem eine Chatgruppe mit rechtsextremen Inhalten in dem Frankfurter Revier, in dem auch die Daten von Basay-Yildiz abgefragt worden waren, aufgedeckt worden.