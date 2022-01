Über einen Mittelsmann soll der Angeklagte Kontakt zu jungen Männern in Serbien aufgenommen haben, so Staatsanwalt Jens Abisch. In Deutschland könnten sie auf Baustellen putzen, teilte ihnen der Mittelsmann mit. Sie würden 1.500 Euro netto verdienen und eine Wohnung gestellt bekommen. Im Juni 2919 soll der Angeklagte zwei junge Männer in Berlin am Busbahnhof angeholt haben.



Die Autofahrt führte allerdings nicht zu einer Baustelle - sondern zu einer Wohnung des Angeklagten in Stendal in Sachsen-Anhalt. Die jungen Serben sollen das Haus in den nächsten Wochen nicht mehr verlassen haben. "Sie mussten unentgeltlich zweimal am Tag die Wohnung putzen, sie schliefen in einer Baracke", so der Staatsanwalt. "Handys und Pässe wurden ihnen abgenommen, sie durften die Wohnung nicht verlassen".



Mit der Faust habe der Angeklagte sie auf den Hinterkopf und ins Gesicht geschlagen; er soll gedroht haben, ihnen die Bäuche aufzuschlitzen. "Der Angeklagte nutzte ihre Hilflosigkeit aus, ihre Lage in einem fremden Land", so Staatsanwalt Jens Abisch.