Die grüne Farbe auf dem neuen Fahrradweg auf der Hermannstraße in Berlin-Neukölln löst sich an manchen Stellen ab, dabei wurden Abschnitte des Wegs gerade erst an manchen Stellen fertig gestellt. Die Farbe löse sich an den Stellen, an dem es einen anderen Untergrund auf der Straße gibt - vor allem an Bushaltestellen, teilte Stadtrat für Stadtentwicklung, Jochen Biedermann (Bündnis 90/ Die Grünen) dem rbb auf Nachfrage mit.

"Der Untergrund an diesen Stellen ist offensichtlich nicht so vorbehandelt worden, wie man es hätte tun sollen, damit die Farbe hält", so Biedermann. Sobald die Temperaturen das wieder zuließen, werde die Fläche aufgerauht, vorbehandelt und erneut gestrichen.