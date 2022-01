Produkte aus der Region - Warum Brandenburger Obstbauern bald in den Melonen-Anbau einsteigen könnten

Fr 21.01.22 | 07:32 Uhr | Von Roberto Jurkschat

Bild: dpa/Lindsey Bauman

Der Klimawandel krempelt den Anbau von Obst und Gemüse auch in Brandenburg um. In den Supermärkten könnten künftig nicht nur Äpfel und Heidelbeeren aus der Region erhältlich sein, sondern auch Melonen oder Weintrauben. Von Roberto Jurkschat



Obst und Gemüse aus der Region - im Supermarktregal sind das längst nicht nur Möhren und Äpfel vom heimischen Feld. Der Trend zu regionalen Waren spiegelt sich inzwischen auch in einem Sortiment, das in den vergangenen Jahren größer geworden ist. Inzwischen sind aus Brandenburg Gemüsesorten erhältlich, die sonst vor allem aus südlicheren Ländern kamen, darunter Paprika, Auberginen oder Tomatensorten. Aufgrund des Klimawandels ist Brandenburg auch eine Weinanbauregion, mancherorts experimentieren Obstbauern sogar mit dem Melonenanbau. Allerdings sind nicht alle Sorten aus der Region automatisch schmackhafter oder klimafreundlicher. Südfrüchte ließen sich in Brandenburger Gewächshäusern ohne Weiteres züchten, sagt Obstbauer Thomas Bröcker aus Frankfurt (Oder) im Gespräch mit rbb|24. Allerdings habe der Anbau exotischer Obst- und Gemüsesorten in der Region einen gewissen Preis: Gewächshäuser müssen beheizt werden und viele Sorten werfen auf engem Raum nicht genug Ertrag ab, um wirtschaftlich zu sein.

Als Limettenbauer werden Sie in Brandenburg wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch kein Geld verdienen. Thomas Bröcker, Obstbauer

Heidelbeer-Anbau in fünf Jahren mehr als verdoppelt

Limetten aus der Prignitz, Ananas aus dem Havelland oder Bananen aus dem Spreewald werde es aber in absehbarer Zeit aber vermutlich nicht im großen Stil geben. "Mit Blick auf Qualität, Aufwand und Energiekosten wäre das ein Minusgeschäft. Als Limettenbauer werden Sie in Brandenburg wahrscheinlich auch in zehn Jahren noch kein Geld verdienen", sagt Bröcker. Realistischer sei, dass Obst- und Gemüsebauern auf Sorten zurückgriffen, die schon jetzt in Brandenburg angebaut werden: Äpfel, Heidelbeeren, Birnen, Kirschen. "Es geht einerseits darum, Sorten zu finden, die besser mit Frost zurechtkommen und andererseits geht es darum, Vorkehrungen gegen klimabedingte Ernteausfälle zu treffen", sagt Bröcker. Möglich sei das unter anderem mit Überdachungen, mit Fleece-Tunneln oder Hagelnetzen, die die Früchte vor Wetterschäden schützen. Im Jahr 2020 habe das für viele nicht geklappt: Das warme Frühjahr hatte die Knospen von Frühblühern, wie Aprikosen, Kischen und Pfirsichen früh in die Blüte getrieben. Ende April sanken die Temperaturen in einer Nacht dann aber noch mal ab, mancherorts auf minus sechs Grad. Für viele Obstbauern ein finanzielles Desaster, weil der Frost die Obstbäume so stark beschädigt hatte, dass erhebliche Teile der Ernten ausfielen.

Äpfel aus der Region nur im Winter klimafreundlich

Dass Produkte aus der Region - egal ob Apfel oder Melone, ob Paprika oder Aubergine - immer klimafreundlicher sind, ist nicht ganz richtig, wie auch Andreas Jende vom Gartenbauverband Berlin-Brandenburg sagt. "Im Sommer haben importierte Äpfel eine bessere CO2-Bilanz, weil die kühle Lagerung heimischer Äpfel im Sommer mehr Energie verbraucht als der Transport von Äpfeln aus dem Ausland." Äpfel aus der Region seien deshalb nur zwischen September und April klimafreundlicher. Ähnlich kann es sein, wenn tropische Obst- oder mediterrane Gemüsesorten in Brandenburger Gewächshäusern reifen. Auberginen beispielsweise gedeihen nur, wenn die Umgebungstemperatur nicht unter 15 Grad sinkt. Wenn Betriebe aus der Region dann nicht etwa erneuerbare Energie oder Fernwärme zum Heizen verwenden, kann der CO2-Abdruck regionaler Produkte ebenfalls größer sein als der CO2-Abdruck importierter Lebensmittel.

Was im Einzelhandel in den Regalen landet, hängt allerdings von Marktfaktoren ab, wie Andreas Jende, der Geschäftsführer des Gartenbauverbandes Berlin-Brandenburg, rbb|24 erklärt. "Eine Herausforderung ist, dass Obstbauern auf langfristige Planung angewiesen sind und nicht so spontan reagieren können, wenn es im Einzelhandel einen Trend gibt und ganz bestimmte Produkte stärker nachgefragt sind." Betriebe würden Sorten züchten in der Hoffnung, dass sie auch in einigen Jahren noch den Verbrauchergeschmackt treffen. "Im Moment sind Äpfel beliebt, die knackig, säuerlich und rotschalig sind", so Jende. Die drei Apfelsorten Gala, Elster, Pinova stünden bei Verbrauchern deshalb hoch im Kurs und hätten süße Sorten wie Golden Delicious inzwischen den Rang abgelaufen.

Beregnung von Obstbäumen war in dieser Region früher gar kein Thema, inzwischen kommt man da nicht wirklich dran vorbei. Tobias Hahn, Obstbauversuchsstation Müncheberg

Bewässerung ein zunehmend wichtiges Thema

Bei der Obstbauversuchsstation in Müncheberg sucht man deshalb vor allem nach Lösungen für die derzeitigen Hauptanbausorten in Brandenburg. Nach Angaben des Landwirtschaftsministeriums waren im Jahr 2020 Äpfel mit 917 Hektar flächenmäßig am stärksten im Land verbreitet, gefolgt von Heidelbeeren (410 Hektar), Süßkirschen (340 Hektar), Sanddorn (330 Hektar) und Pflaumen (120 Hektar). Tobias Hahn, der Technische Leiter der Versuchsstation sagt im Gespräch mit rbb|24, dass sich die Bedingungen für den Obstbau in Brandenburg gewandelt haben. Einerseits seien Frostschutz und Beregnung wichtige Faktoren geworden. Gerade in den zunehmend trockeneren Sommermonaten sei eine Beregnung größerer Plantagen vielerorts nur noch durch den Bau großer Wasserreservoirs möglich. "Beregnung von Obstbäumen war in dieser Region früher gar kein Thema, inzwischen kommt man da nicht wirklich dran vorbei", sagt Hahn. Andererseits gebe es viele früh blühende Obstsorten, die anfällig für Frostschäden seien. In der Versuchsstation würden aktuell mehr als 1.000 Sorten auf ihre Resistenz getestet.

Der Koordinator der Versuchsstation, Daniel Kaiser, erklärte gegenüber rbb|24, dass sich der Obstanbau in der Region auf lange Sicht schwer vorhersagen lasse. Für Direktvermarkter könnten von den exotischeren Sorten möglicherweise Melonen, Khaki oder Indianerbananen interessant sein. Thomas Bröcker, der die Waren von seiner Obstwiese bei Frankfurt (Oder) auch in einem Geschäft in Schöneberg anbietet, hat sich bei der Obstproduktion für einen Mix aus verschiedenen Sorten entschieden. Dabei sind Tafeltrauben, Aprikosen, Sauerkirschen, Süßkirschen, Äpfel, Pflaumen, Mirabellen und Birnen. Bröcker sagt, durch Gewächshäuser und Klimawandel hätten Bauern durchaus neue Optionen. Aber viele davon seien nicht wirtschaftlich. Zugleich seien die Existenzsorgen vieler Obstbauern inzwischen größer. "Das Risiko liegt bei den Produzenten und gegen die Gefahr mancher Wetterereignisse lässt sich kaum vorbeugen. Es ist inzwischen vieles möglich, aber es kann auch sehr viel schiefgehen."