Mit Spezialwerkzeugen flickt Rainer Böttcher seine Reusen - eine Arbeit, die viel Fingerspitzengefühl verlangt und natürlich Zeit. Erst jetzt im Januar kommt der 59-jährige Fischer dazu. Denn Jahresbeginn heißt für ihn Saisonende. Die Netze sind eingeholt, die Gummihosen trocknen in seiner kleinen Werkstatt am Ufer des Erholungsortes Neuglobsow.

"Tief, glasklar, sagenumwoben und voller Poesie", schrieb einst Theodor Fontane über den See. Noch heute übt der Stechlin eine magische Anziehungskraft aus. Selbst jetzt im Winter ziehen Schwimmer in Neoprenanzügen ihre Runden über das 70 Meter tiefe Gewässer.

Der See scheint zu kippen - ein Problem, das auch Experten beschäftigt. Das Berliner Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei unterhält hier in Neuglobsow sogar einen eigenen Standort mitsamt schwimmendem Seelabor. Dort werden die Auswirkungen von Klimawandel, Licht- oder Luftverschmutzung generell auf Seen untersucht.

Regelmäßig fahren die Wissenschaftler auch mit dem Motorboot weit raus auf den Stechlin, um hier Wasserproben zu nehmen. Die Ergebnisse nennt Forscher Thomas Gonsiorczyk "alarmierend". Am gravierendsten: Innerhalb weniger Jahre hat sich die Phosphorkonzentration im See vervierfacht. Das ist zwar nicht giftig. Doch "wenn mehr Phosphor in den See gelangt, haben wir auch mehr Algenwachstum", erklärt Gonsiorczyk.

Die Daten belegen: In den vergangenen zehn Jahren hat sich der Phosphorgehalt im Stechlinsee vervierfacht. Vor allem in der Tiefe macht sich das bemerkbar, dort geht die Misere einher mit einem sinkenden Sauerstoffgehalt. Es sind also keineswegs nur die Algen, die Wissenschaftlern und Anwohnern Sorgen bereiten.