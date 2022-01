In der Nacht zu Sonntag sei mit einer weiteren Windzunahme in Form von schweren Sturmböen zu rechnen, so der DWD. Die für den Norden Deutschlands angekündigten Windgeschwindigkeiten von bis zu 110 km pro Stunde sollen den Meteorologen zufolge zwar in Brandenburg nicht erreicht werden, doch ortsweise könnten sie auf bis 100 km/h steigen.



Zudem halte der Regen an, der Himmel bleibe bedeckt und vereinzelt komme es zu Regenschauern, kündigen die Meteorologen an. Die Temperaturen steigen am Sonntag - ähnlich wie am Samstag - auf acht bis zehn Grad an.



Erst am Sonntagnachmittag rechnen die Meteorologen mit einem Nachlassen des Windes. Am Montag dann kühlen die Temperaturen deutlich ab und der Regen geht demnach in nassen Schnee über.