Etwa 100 Menschen leben zur Miete auf einem Wohnwagen- und Containerplatz in Karlshorst. Die meisten von ihnen haben auf dem Wohnungsmarkt keine Chance, doch jetzt will der Bezirk, dass der seit 15 Jahren bestehende Platz verschwindet. Von David Donschen

Doch das ändert sich, sobald man einen der Container betritt. Andrea öffnet ihre Tür: Am Eingang steht ein Kühlschrank mit kleiner Kochecke, dahinter gleich der Fernseher und das Bett, das tagsüber als Sofa dient. Am Fenster ein kleiner Tisch, daneben der Kratzbaum, in dem ihre schwarz-weiß gepunktete Katze Maja döst. Die Wand ist mit Platten aus Parkettimitat verkleidet. "Wie ein langes schmales Wohnzimmer", beschreibt Andrea ihren 18-Quadratmeter-Quader.

So richtig wohnlich wirkt es nicht auf dem Stellplatz im Hönower Wiesenweg an diesem grauen Januarmorgen. Mehr als 20 Wohnwagen stehen hier dicht an dicht, dazu noch einmal etwa so viele Baucontainer, zum Teil übereinandergestapelt.

Toiletten und Duschen gibt es zwei Container weiter, unten stehen Waschmaschinen für alle Mieter. Seit knapp zehn Monaten wohnt Andrea hier mit ihrem Mann Marcus und der Katze. "Ist doch ganz gemütlich, oder?" Andrea findet, es lässt sich gut leben auf dem Platz. Zumindest eine Zeit lang.

Die Krankenpflegerin macht in dem Container sogar Homeoffice: Am Laptop kümmert sie sich um das Qualitätsmanagement in Kliniken.

Vergangenes Jahr hatten sie und ihr Mann ihre Wohnung in Spandau gekündigt. Eigentlich wollten sie nach Kladow ziehen, in einen Bungalow, den sie sich dort gekauft hatten. Unter anderem wegen Corona ging der Umbau aber nicht so schnell voran wie gedacht. Also zogen sie im April 2021 in den Container. Übergangsweise, bis der Bungalow fertig renoviert ist: "Deswegen sind wir hier. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Manchmal geht das halt so im Leben. Vor allem jetzt während Corona."