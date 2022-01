Kasachstan ist den wenigsten in Deutschland ein Begriff, bis vor einer Woche Unruhen ausgebrochen sind. Während die Welt diskutiert, bangt unsere Autorin um ihre Familie in Almaty. Von Anna Severinenko

Denn zu Weihnachten ist auch meine Cousine Anastasia, die seit sechs Jahren in Deutschland lebt, in ihre Heimat gefahren. Normalerweise haben wir fast täglich Kontakt. Bis zum 4. Januar, als die Lage in Kasachstan eskaliert und plötzlich das Internet abgeschaltet wird.

Ich komme aus Almaty in Kasachstan. Bis vor einer Woche ist das Land den wenigsten in Deutschland ein Begriff - doch das ändert sich schlagartig, als zunächst friedliche Proteste in gewaltsame Ausschreitungen umschlagen . Während die ganze Welt plötzlich über Kasachstan diskutiert , kann ich nur an eines denken: meine Familie.

"Wir wohnen außerhalb des Zentrums in einer Wohngegend. Plötzlich waren die Straße vor unserem Haus voller Demonstranten, die in Richtung Zentrum zogen", berichtet Anastasia. "Sie wirkten aggressiv, aber ich habe gedacht: Jetzt sind die Proteste eben auch hier angekommen. Dann war das Internet weg."

"Meine Heimatstadt ist wunderschön", berichtet Anastasia später. "Vor allem die Tage vor Silvester waren traumhaft. Schnee, Sonne, Festtagsstimmung." Währenddessen sitze ich in Deutschland, internationale Medien berichten über Ausschreitungen in Almaty, in meiner alten Heimatstadt. Auf den Straßen Chaos und Schüsse.

Am nächsten Morgen ruft meine Mutter an, sagt, in Kasachstan herrsche Chaos. Ich schreibe Anastasia, will wissen, ob es ihr gut geht. Noch zwei Tage zuvor like ich ihre Fotos auf Instagram. Sie hüpft im Schnee in den Bergen rum. Jetzt: nichts. "Als das Internet auch am nächsten Morgen nicht funktionierte, habe ich verstanden: Irgendetwas stimmt hier nicht", beschreibt Anastasia die Situation.

Doch was genau vor sich geht, versteht auch sie nicht. "Wir hatten wirtschaftliche Forderungen, und diesbezüglich gab es zu diesem Zeitpunkt schon einen Dialog." In der Ferne hört sie Schüsse und verbarrikadiert sich in ihrer Wohnung, erzählt sie später. Die einzigen Informationen kommen jetzt vom kasachischen Staatsfernsehen. "Es wurde gezeigt, wie Waffengeschäfte geplündert wurden. Überall da, wo es Waffen gab, waren die Demonstranten auch. Auf einem Video konnte man sehen, wie auf den Straßen geschossen wurde, und im Hintergrund klaut jemand einen Fernseher."