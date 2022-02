"One Billion Rising" in Berlin, Potsdam und Cottbus - Hunderte beteiligen sich an Protest gegen Gewalt an Frauen

Mo 14.02.22 | 20:51 Uhr

dpa/Annette Riedl Video: Brandenburg aktuell | 14.02.22 | Interview Netzwerk der brandenburgischen Frauenhäuser | Bild: dpa/Annette Riedl

Zum Aktionstag "One Billion Rising" gegen Gewalt an Frauen haben sich am Montag hunderte Menschen an Veranstaltungen in Berlin und Brandenburg beteiligt. Etwa 500 bis 600 Teilnehmerinnen versammelten sich nach Schätzung eines rbb-Reporters vor dem Brandenburger Tor in Berlin zu einer große Tanzchoreographie. Sie wurde unter anderem von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie unterstützt.



Blockierte Kreuzung in Cottbus

Auch an mehreren Orten in Brandenburg fanden Aktionen und Veranstaltungen statt. So kamen auch am Brandenburger Tor in Potsdam dutzende Menschen zu einer Tanzdemonstration zusammen. Sie war vom Verein Autonomes Frauenzentrum Potsdam organisiert worden. In Cottbus blockierten Demonstranten vorübergehend eine Ampelkreuzung.



Jährliche Aktionen seit 2012

Der Name "One Billion Rising" bezieht sich auf eine Statistik der Vereinten Nationen, wonach eine Milliarde Frauen auf der Erde im Laufe ihres Lebens geschlagen oder vergewaltigt werden. Die New Yorker Künstlerin und Feministin Eve Ensler hat die Bewegung im September 2012 initiiert. Seitdem sind am 14. Februar jeden Jahres Menschen dazu aufgefordert, sich zu erheben und zu tanzen, um das Ende dieser Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu fordern.