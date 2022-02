Laut Verkehrsinformationszentrale sind die Ausfahrten inzwischen wieder frei; es hatten sich lange Staus gebildet. Seit mehreren Wochen gibt es solche Aktionen von Aktivisten der Kampagne "Essen retten, Leben retten". Sie fordern ein Gesetz gegen Lebensmittelverschwendung und eine sofortige Agrarwende. Das Berliner Abgeordnetenhaus diskutiert auf Antrag der AfD am Donnerstagvormittag in einer Aktuellen Stunde über die Aktionen.

In Berlin haben Aktivisten am Donnerstagmorgen erneut die A100 blockiert. Betroffen waren die Abfahrten Spandauer Damm in Charlottenburg sowie Tempelhofer Damm. Wie ein Polizeisprecher dem rbb mitteilte, hatten sich jeweils fünf bis sechs Personen auf der Fahrbahn festgeklebt. Es würden Strafermittlungsverfahren eingeleitet wegen des Verdachts der Nötigung.

Die Polizei nahm in den vergangenen Wochen mehr als 200 Anzeigen gegen Blockierer auf. In knapp 170 Fällen wurden Demonstranten vorläufig festgenommen oder die Personalien festgestellt - an vielen Tagen waren es immer wieder dieselben jungen Männer und Frauen, die sich an den Aktionen beteiligten, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte.

Die Polizei zählte vom 24. Januar bis zum 8. Februar an sechs Tagen insgesamt 29 Blockaden auf verschiedenen Straßen und Plätzen in Berlin, darunter auch auf Autobahnausfahrten. Zwischen fünf und 50 Teilnehmern setzten oder legten sich dabei auf die Straßen.