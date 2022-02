Dumpinglöhne in Haft - Warum Arbeit im Gefängnis nicht nur Inhaftierte arm machen kann

Sa 05.02.22 | 08:23 Uhr | Von Carla Spangenberg

Arbeiten ist für Häftlinge in den Berliner Gefängnissen Pflicht. Pro Stunde verdienen Inhaftierte dort aber nur zwischen einem und drei Euro. Und das ist ein Problem - nicht nur für die Häftlinge selbst. Von Carla Spangenberg

17 Jahre lang hat Karsten S. als Buchbinder gearbeitet. Täglich acht Stunden Arbeit von 6 bis 14 Uhr. Er hat Bücher für Rechtsanwälte, den Bundestag, den Bundesrat und auch Privatpersonen eingebunden. Verdient hat er dabei 280 Euro - im Monat. Karsten S. ist ein ehemaliger Inhaftierter. Einen Mindestlohn hat er im Gefängnis nicht bekommen. Das liegt daran, dass Arbeit im Gefängnis nicht als normale Lohnarbeit angesehen wird - obwohl die Produkte in den normalen Wirtschaftskreislauf fließen.

Arbeit als Eingliederung in die Gesellschaft

Arbeit in Haft ist in Deutschland in so gut wie allen Bundesländern Pflicht - auch in Berlin. Das liegt daran, dass die Arbeit als sogenannte Resozialisierungsmaßnahme gedacht ist: Sie soll den Inhaftierten darauf vorbereiten, sich nach der Haft wieder gut in die Gesellschaft einzugliedern. Kirstin Drenkhahn, Professorin für Strafrecht und Kriminologie an der FU Berlin, sagt, dass das auch durchaus erfolgreich sei: Die Arbeit helfe dabei, den Tag zu strukturieren, eventuell eine Berufsausbildung abzuschließen und Verantwortung zu übernehmen. Auch Karsten S. sagt, dass seine Arbeit sehr sinnvoll war: "Viele Inhaftierte kennen gar keinen geregelten Tagesablauf, hatten vielleicht noch nie einen Job. Im Gefängnis wird man befähigt, ein geregeltes Leben zu führen, einer Arbeit nachzugehen und auch zu sehen, was für einen Nutzen das für sich selbst hat."

Hohe Schulden, Sparen unmöglich

Die niedrige Bezahlung kann dem hohen Ziel der Resozialisierung aber im Weg stehen: Viele Inhaftierte sind hoch verschuldet. Deshalb gibt es spezielle Schuldnerberater, die die Gefangenen beraten. Frank Wiedenhaupt ist Schuldnerberater für Inhaftierte bei der Berliner Stadtmission und erklärt, wie sich die Schulden zusammensetzen: "Zum einen haben Inhaftierte vielleicht eine Straftat begangen, weil sie vorher schon überschuldet waren. Vielleicht konnten sie mit Geld nicht richtig umgehen und haben ihren einzigen Ausweg darin gesehen, eine Straftat zu begehen, einzubrechen oder Leute zu überfallen."



Zum anderen kämen durch die Straftat noch Schulden hinzu. Die Inhaftierten haben einen Gerichtsprozess verloren, tragen also die Gerichtskosten und müssen zusätzlich oft Schadensersatz oder Schmerzensgeld zahlen.

Mit einem so geringen Lohn können sie diese Schulden nicht abbezahlen. Das bedeutet für die Opfer, die beklaut oder verletzt wurden, dass sie auf ihren Schadensersatz- oder Schmerzensgeldforderungen sitzenbleiben. Die Strafe bewirkt also das Gegenteil von dem, was sie bewirken sollte - sowohl für das Opfer als auch für den Täter.



Zudem haben viele Inhaftierte Kinder und Familie, die auf das Einkommen angewiesen sind. Wenn nun ein großer Teil des Familieneinkommens wegbricht, sind Kinder und Familie von der Strafe meist mitbetroffen, obwohl sie selbst gar nicht straffällig geworden sind. Die Täter werden meist mit einem riesigen Schuldenberg aus der Haft entlassen. Wer dann nicht schnell wieder eine Arbeit findet, der neigt dazu, in alte kriminelle Muster zurückzufallen. Ein erfolgreicher und vor allem straffreier Start ins Leben in Freiheit wird so umso schwieriger.

Zukunft: Altersarmut

Karsten S. hat es dank der guten Beratung seines Schuldnerberaters und mit eigener Anstrengung geschafft, seine gesamten Schulden zurückzuzahlen. Seine Strafe hat er inzwischen abgesessen. Nach seiner Entlassung steht er aber vor einem weiteren Problem: Ihm droht die Altersarmut.



Da die Inhaftierten keinen Mindestlohn erhalten, zahlen sie auch nicht in die Rente ein. "Insbesondere bei Gefangenen mit langen Freiheitsstrafen ist das ein sehr merkwürdiges Ergebnis, denn sie haben durch ihre Arbeit auch Produkte in den Wirtschaftskreislauf eingepflegt", sagt Kirstin Drenkhahn von der Freien Universität Berlin. Entgegen weit verbreiteter Annahmen findet die Arbeit im Gefängnis nicht außerhalb der freien Wirtschaft statt: Private Unternehmen wie Miele, Volkswagen oder BMW lassen in den Gefängnissen produzieren - zu Dumpinglöhnen, ohne dass Steuern oder Rentenversicherung abgeführt werden. Jährlich entstehen in den deutschen Gefängnissen Waren und Dienstleistungen im Wert von ca. 100 Millionen Euro. Die Kosten für Unterbringung, Überwachung und Verpflegung trägt der Staat: Jeder Inhaftierte kostet Berlin pro Tag 180 Euro. Würden die Inhaftierten den Mindestlohn bekommen, wären sie zumindest in der Lage, einen Haftkostenbeitrag zu leisten.

Grünes Licht für die Rentenversicherung?

Die sogenannte Gefangenengewerkschaft setzt sich schon seit Jahren dafür ein, dass Gefangene Mindestlohn erhalten. Experten zufolge ist das politisch aber kaum umsetzbar. Trotzdem könnten Gefangene in Zukunft in die Rentenversicherung aufgenommen werden. Im Koalitionsvertrag der Ampel steht, man wolle die Aufnahme in die Rentenversicherung ermöglichen und dafür in Dialog mit den zuständigen Ländern treten. Für Karsten S. käme diese Regelung aber zu spät. Immerhin arbeitet er seit seiner Entlassung bei einer Baufirma und wird dort regulär entlohnt. Die verlorenen Rentenjahre wird er aber wohl nicht aufholen können.

