Ende der "Berliner Mischung" - Arme Menschen werden zunehmend an den Stadtrand gedrängt

Mi 09.02.22 | 06:06 Uhr | Von Jana Göbel und Ute Barthel

Bild: rbb//Jana Göbel

Arm und Reich driften in Berlin immer weiter auseinander. Eine exklusive Datenerhebung von rbb24 Recherche belegt: Tausende Hartz IV-Empfänger sind aus dem Stadtkern an den Rand gezogen. Das setzt oft eine Abwärtsspirale in Gang. Von Jana Göbel und Ute Barthel

Fast jede Woche geht Regina Thiel durch ihren Kiez, bewaffnet mit einem Rolli, Mülltüten, Handschuhen und Greifer. Die Rentnerin sammelt Müll. Müll, der die Rollbergesiedlung im nördlichsten Zipfel von Berlin-Reinickendorf verschandelt. "Es stört mich einfach, dass hier immer mehr Dreck herumliegt", sagt sie und schnippt Papiertüten, Brotreste und Glasscherben in ihren Rolli.

Renterin Thiele | Bild: Jana Göbel

Viele der fast 6.000 Bewohner und Bewohnerinnen fühlen sich im Stich gelassen. Eigentlich wünschen sie sich nichts Besonderes, nur dass ihre Häuser nach Jahrzehnten endlich saniert werden, die Fahrstühle funktionieren, die Fenster dicht sind, die Wege beleuchtet, dazu etwas mehr Grün und Spielflächen für die Kinder. Doch das Viertel verkommt immer mehr, gut Verdienende und gut Ausgebildete ziehen fort. Die neuen Mieter sind vor allem arme Menschen, viele von ihnen konnten die Mieten in der Innenstadt nicht mehr bezahlen. Dieser Trend ist in der ganz Berlin zu beobachten. Laut einer Erhebung der Arbeitsagentur für rbb24 Recherche sind immer weniger Hartz IV-Empfänger in der Innenstadt gemeldet, immer mehr dagegen in den Außenbezirken.

Niedergang des Quartiers seit Jahren erfasst

Landes- und Bezirkspolitiker sehen dieser Entwicklung seit langem zu. Denn Daten wie Armut, Arbeitslosigkeit, Einkommen und Bildung werden in Quartieren wie dem Rollbergeviertel regelmäßig ausgewertet. Im Verwaltungsdeutsch heißen sie "Gebiete mit besonderem Aufmerksamkeitsbedarf", mehr als 30 davon gibt es in Berlin. In fünf Gebieten liegt die Kinderarmut seit Jahren deutlich über 60 Prozent, zum Teil über 70 Prozent: Schulenburgpark, Maulbeerallee, Treptower Straße Nord, Weiße Siedlung und Rollbergesiedlung (siehe Grafik). Diese Quartiere sollen eigentlich besonders gut ausgestattet werden: Grünanlagen zur Aufwertung der Wohnlage, intensive soziale Unterstützung, gute Ausstattung der Schulen. Doch die Wirklichkeit in der Rollbergesiedlung sieht anders aus: Es gibt kaum Kita-Plätze, zu wenig Sprachkurse für Migranten, keine Mieterberatung, der Jugendclub ist personell unterbesetzt, ebenso die Schule.

Geisel will nacharbeiten

"Wir müssen was tun", erklärt Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel (SPD) gegenüber dem rbb und bestätigt, dass weniger zahlungskräftige Familien an den Stadtrand gedrängt werden. "Mit unserem Quartiersmanagement wollen wir dafür sorgen, dass wir Angebote in die Kieze bringen, dass Nachbarschaft organsiert wird, dass Grundschulen und Kitas gut zusammenarbeiten, damit Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen, die nötige Förderung erfahren. All das muss organisiert werden." Das Quartiersmanagement in der Rollbergesiedlung hat allerdings erst im vergangenen Jahr mit der Arbeit begonnen.

Organisierte Vernachlässigung des Rollberge-Quartiers

Das Kirchenzentrum FACE ist seit drei Jahren der einzige Anlaufpunkt für tausende BewohnerInnen, die viele Fragen und Probleme haben. Die Kirche versucht da zu helfen, wo Stadt und Staat bislang weitestgehend versagt haben. Die Menschen hier brauchen zum Beispiel Beratung bei Behördenpapieren, zum Bildungsweg der Kinder, zum Mietvertrag, zur Arbeitssuche. Die Not sei groß, berichtet Doro Schmidt, die das Familienzentrum führt. "Wenn die Kinder erzählen, mit wie vielen Personen sie in einer Wohnung leben, ist das auch ein Zeichen von Armut." Viele könnten sich zu Hause gar nicht zurückziehen. Im FACE bieten sie Hausaufgabenhilfe an oder die Mitarbeiterinnen spielen und basteln mit den Kindern. Aber sie haben nur zwei Teilzeitstellen. "Wir können noch nicht an allen Tagen etwas anbieten, wir brauchen mehr Personal, um noch mehr Angebote machen zu können." Besonders gefragt ist das Sprachencafé im Familienzentrum. Der Migrationsanteil in der Rollbergesiedlung liegt bei 48 Prozent, deutlich über dem Berliner Durchschnitt. Das größte Problem so Schmidt: Es gibt keine Kita-Plätze für die Frauen, deshalb können sie nicht arbeiten und nicht richtig Deutsch lernen. Und auch die Kinder lernen zu Hause kein Deutsch. Wenn sie dann in die Schule kommen, sind sie vom ersten Tag an benachteiligt.

Von Chancengleichheit kann keine Rede sein

Etwa 70 Prozent der Kinder haben beim Schulstart Lern- oder Sprachdefizite, erklärt Harald Liegel, Leiter der Grundschule in den Rollbergen. Von Chancengleichheit könne da keine Rede sein. Die erste Klasse beginne von Anfang an auf einem niedrigeren Niveau. "Wir geben unser Bestes, aber wir können das nicht vollständig ausgleichen." Er wünscht sich mehr Sprachförderung, überhaupt mehr Personal, damit in kleineren Lerngruppen unterrichtet werden kann. Nur etwa 15 Prozent der Schüler hier schaffen eine Gymnasialempfehlung, 45 Prozent wäre normal in Berlin. Lehrerinnen und Lehrer sind schwer zu finden, viele würden lieber an Schulen in besseren Vierteln unterrichten, sagt Liegel. Er könne das nicht wirklich verstehen, die Arbeit an seiner Schule in den Rollbergen sei eine tolle und sehr erfüllende Aufgabe.

Niedergang des Viertels politisch verursacht

Warum Viertel wie die Rollbergesiedlung sich so verändern, kann unterschiedliche Ursache haben. Hier begann der soziale Abwärtstrend mit der Privatisierung der etwa 2.500 einst städtischen GSW-Wohnungen im Jahr 2004. Von da an ging das komplette Hochhausviertel von Hand zu Hand, wurde mehrfach weiterverkauft, bis es 2019 von der landeseigenen Gewobag erworben wurde.



Es gab fünf Eigentümer in nicht mal 20 Jahren, saniert wurde kaum. Die Gewobag muss nun nicht nur den hohen Kaufpreis verkraften, sondern soll auch in Ordnung bringen, was die Privaten versäumt haben. Auf eine Anfrage von rbb24 Recherche erklärte die Gewobag: "Wir haben für die im Rahmen der Rekommunalisierung entstandenen Hoffnungen der MieterInnen Verständnis. Die damit einhergehende Erwartung, dass fehlende Investitionen des Vorbesitzers unverzüglich nachgeholt werden, ist allerdings nicht realistisch." Die Gewobag habe bisher 5,7 Millionen Euro investiert, zum Beispiel für die Instandsetzung der defekten Heizungsanlage und für die Asbestbeseitigung in den Gebäuden. Noch einmal sechs Millionen sollen in den kommenden Jahren in die Modernisierung der Aufzüge und die Sanierung von Laubengängen und Balkonen fließen.

WBS-Vergabe verstärkt die Spaltung

Gleichzeitig gilt: Wie alle sechs landeseigenen Wohnungsunternehmen, muss die Gewobag 63 Prozent der Wohnungen an Menschen mit Wohnberechtigungsschein (WBS) vergeben, also Menschen ohne eigenes oder mit einem sehr geringen Einkommen. Dadurch wird die Konzentration von Armut in Vierteln wie der Rollbergesiedlung noch befördert. "Auf der einen Seite ist es richtig, Menschen mit geringen Einkommen mit Wohnraum zu versorgen", sagt Stadtentwicklungssenator Andreas Geisel dazu, aber nach einer gewissen Zeit kippt das, wenn man in bestimmten Vierteln nur noch Menschen mit Wohnberechtigungsschein hat. "Wenn wir die soziale Mischung erhalten wollen", so Geisel, "dürfen wir das bei der Rollbergesiedlung nicht so fortsetzen."

Leerstand in der Rollbergesiedlung

Die Berliner Mischung ist Geschichte

Früher sei sozialer Wohnungsbau in der Innenstadt die Normalität gewesen, erklärt Soziologie-Professor Marcel Helbig vom Wissenschaftszentrum für Soziale Forschung Berlin. Viele dieser Wohnungen seien aber inzwischen aus der Mietpreisbindung. "Jetzt haben wir eine soziale Spaltung in Berlin und anderen Städten", kritisiert der Soziologe. In Berlin könne man längst nicht mehr von einer Durchmischung reden. Die Mittelschicht meidet Quartiere, wo sehr viele Arme wohnen, oder zieht weg. Helbig spricht von einer Abwärtsspirale, die - einmal in Gang gekommen - nur schwer zu stoppen sei. Doch das Rumdoktern an den Symptomen, wie Schulpolitik, Wohnumfeld-Verschönerung und Sozialbetreuung setzt aus seiner Sicht falsche Prioritäten. Das Hauptproblem sei die Verteilungsungerechtigkeit in der Gesellschaft. "Wir haben immer ungleichere Einkommen und Vermögen: Manche kaufen sich millionenteure Einkommenswohnungen, andere wissen nicht, wie sie über den Tag kommen sollen."

Muss die Wohnraumpolitik korrigiert werden? Das sagen die Parteien Muss sich die Vergabe von WBS-Wohnungen ändern? Wenn die landeseigenen Wohnungsunternehmen (LWU) derzeit Wohnungen neu vermieten, gehen 63 Prozent an Haushalte mit einem Wohnberechtigungsschein (WBS). Das kann zu einer Konzentration einkommensschwacher Bewohner in bestimmten Kiezen besonders außerhalb des S-Bahnrings führen. Muss sich die Vergabepolitik der LWU ändern? SPD: Will die Vergabe von Wohnungen an WBS-Empfänger innerhalb des S-Bahn-Rings erhöhen und in Quartieren außerhalb begrenzen Grüne: Will Vermietungsquote von 63 Prozent an WBS-Inhaber bei den LWU überall beibehalten und private Vermieter stärker in die Pflicht nehmen Die Linke: Landeseigene Wohnungsunternehmen sollen weiter hohen Anteil an WBS-Berechtigte vermieten – egal wo FDP: Anteil geförderter Wohnungen darf in kritischen Quartieren nicht überwiegen, deshalb mehr geförderte Wohnungen in der Innenstadt nötig und einkommensschwache Mieter und Mieterinnen sollen individuell gefördert werden CDU: WBS-Quote in stark von Armut betroffenen Großsiedlungen sollte maximal 25 Prozent betragen, in anderen Kiezen höher AfD: Berliner Wohnungspolitik ist ausschließlich auf Sozialhilfeempfänger ausgerichtet, von Mischung kann keine Rede sein

Ist Aufwertung ein Ausweg? Sollten die Problemkieze durch bessere Schulen, bessere Verkehrsanbindung, schönere Wohnquartiere aufgewertet werden? SPD: Ja, neues Programm für Großwohnsiedlungen soll die nachbarschaftlichen Gemeinschaften stärken, Verkehrsanbindungen verbessern Grüne: Ja. Bildung, Verkehrsanbindung und Quartiersmanagement sind wichtig. Aber auch Strategien gegen Armut in der ganzen Stadt Die Linke: Ja, mehr Bildungs-, Kultur- und soziale Angebote in den Quartieren, aber soziale Probleme können nur durch eine vernünftige Sozialpolitik gelöst werden. FDP: J a, soziale Angebote, neue Kitas, hervorragende Schulen, gutes Quartiersmanagement und Freizeitangebote CDU: Ja. Infrastruktur ausbauen, Bibliotheken, Sportvereine, Kultureinrichtungen, Streetworker, Nachbarschaftshilfen, bestausgestattete Schulen in Großsiedlungen AfD: Bewohner sollten selbst für sich und ihr Wohnumfeld Verantwortung übernehmen, den Bürgern nicht ihre Selbstverantwortung abnehmen

Einkommensgrenzen für den WBS anheben? Sollten die Einkommensgrenzen für den Wohnberechtigungsschein (WBS) angehoben werden, damit mehr Menschen mit mittleren Einkommen Sozialwohnungen bekommen, für eine bessere Mischung in den Quartieren? SPD: Ja, SPD will Anpassung, weil immer mehr Menschen aus dem Kreis der WBS-Berechtigten herausfallen Grüne: Nein nicht nötig, weil wir bereits unterschiedliche Einkommensgruppen beim WBS haben Die Linke: Nein, Anhebung der Einkommensgrenzen für den WBS würde dazu führen, dass Menschen mit mittleren Einkommen bevorzugt werden vor Transferleistungsempfängern FDP: Nein, wenn Einkommensgrenzen angehoben werden, nimmt Wohnungsknappheit zu, Lage in diesem Wohnsegment verschärft sich noch mehr CDU: Nein. In die Großsiedlungen hinein müssen Wohnangebote für alle Gehaltsklassen, z.B. Genossenschaftswohnungen oder Schaffung von Eigentum. AfD: Nein! Es gibt jetzt schon zu viele Berechtigte für zu wenig Wohnungen. Bei diesem Problem hilft nur mehr bauen

Wer hat geantwortet? Befragt wurden alle im Abgeordnetenhaus vertretenen Parteien. SPD: Mathias Schulz Grüne: Katrin Schmidbauer Linke: Niklas Schenker FDP: Sybille Meister CDU: Dirk Stettner AfD: Harald Laatsch

