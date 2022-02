Wetter in Berlin und Brandenburg - Ende der Sturmtage in Sicht

Mo 21.02.22 | 08:55 Uhr

Bild: dpa/Annette Riedl

Der Montag bleibt zwar noch stürmisch, in den kommenden Tagen flaut der Wind jedoch ein wenig ab. In Wäldern bleiben runterfallende Äste eine Gefahr, am Mittwoch sorgt dafür die Sonne für einige Lichtblicke.

Sturm "Antonia" ist erstmal der letzte schwere Sturm für Berlin und Brandenburg. Am Montag ziehen allerdings noch Ausläufer über die Region hinweg, wie ein Sprecher des ARD-Wetterdienstes dem rbb mitteilte. Es bleibt am Montag noch immer stürmisch, Regenschauer sind zu erwarten und es kann auch zu schweren Sturmböen kommen. In der Nacht zum Dienstag werde aber mit einem "weiteren Abflauen des Windes" gerechnet, so ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). "Der Wind wird die Woche aber weiter Thema bleiben", erklärte der DWD-Metereologe. "Allerdings wird das eine ganz andere Hausnummer als das, was wir in diesen Tagen erleben."

dpa/Stefan Jaitner Drittes Sturmtief "Antonia" - Regionalverkehr rollt mit gedrosseltem Tempo Die Berliner S-Bahnen fahren wieder und auch die Regionalbahnen sind unterwegs, wenn auch mit vermindertem Tempo. Störungen gibt's noch im Fernverkehr. Nahezu problemlos läuft auch der BVG-Verkehr.

Kein Waldspaziergang empfohlen, dafür aber Lichtblicke am Mittwoch

Da es weiterhin windig bleibt, warnte der ARD-Wetterdienst auch in den folgenden Tagen vor dem Betreten von Parks und Wäldern. "Bäume, die bisher nur abgeknickt waren, können immer noch herunterfallen", sagte ein Sprecher rbb|24. Bis das Forstamt die Lage in Parks und Wäldern begutachtet hat, könnten nach derartigen Sturmphasen ein paar Tage vergehen. Auch in Häuserregionen gehe immer noch eine Gefahr von umherfliegenden Gegenständen aus. Während der Waldspaziergang also noch warten muss, lässt sich in den kommenden Tagen zumindest hier und da mal die Sonne blicken. Kräftige Schauer seien zwar ebenfalls zu erwarten, so der ARD-Wetterdienst, aber vor allem Mittwoch werde die Sonne für einige Lichtblicke sorgen. Ende der Woche könnte dann der Nachtfrost nochmal für einige Tage zurückkehren.

Sendung: Fritz, 21.02.2021, 7:30 Uhr