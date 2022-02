Wieder seien Orkanböen zu erwarten, heißt es in der erneuten Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes. Der nächste Sturm erreicht vermutlich am Freitagnachmittag die Region Berlin und Brandenburg.

Bereits am späten Freitagnachmittag ist mit ersten Sturmböen zu rechnen, wie der DWD am Donnerstag in Potsdam mitteilte. "Zeynep" könnte in Teilen noch stärkere Orkanböen bringen. Vor allem der Norden Deutschlands soll von dem neuen Sturm betroffen sein.