Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) haben ihre Kontrollstrategie geändert. Statt die Kontrolleure in zivil in die Bahn zu schicken, geben sich diese nun direkt zu erkennen. Das bestätigte ein BVG-Sprecher am Freitagabend rbb|24. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" berichtet. Die Kontrolleure tragen demnach bereits seit November blaue Westen mit der Aufschrift "Im Auftrag der BVG", beziehungsweise "BVG" - je nachdem, ob die Kontrolleure bei externen Dienstleistern oder bei der BVG direkt beschäftigt sind.

Die neue Regelung soll vorerst in U-Bahnen gelten, wie ein BVG-Sprecher der Morgenpost erklärte. Dort sei der Wunsch nach "offizieller Erkennbarkeit" am höchsten, erklärte er. Kontrolliert wird nach wie vor in Gruppen, die sind jetzt nur eben schon auf dem Bahnsteig von weitem zu erkennen. Als Grund für die Veränderung führt das Unternehmen an, dass die Erkennbarkeit der Kontrolleure "deeskalierend" wirken solle.