Fünf Männern sollen am Samstagabend zwei Fußgänger in Berlin-Charlottenburg mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt haben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Besucher eines Cafés an der Nürnberger Straße hörten Schreie und bemerkten daraufhin die Attacke. Während die Zeugen einen verletzten 25-jährigen Mann in den Laden zogen, attackierten die Angreifer nach Polizeiangaben einen weiteren Mann und fügten ihm Stiche am Arm zu. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Auto in Richtung Lietzenburger Straße.