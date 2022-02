Verkehr in Berlin - Bislang geht der Senat kaum gegen gefährliche Kreuzungen vor

So 13.02.22 | 14:02 Uhr | Von Angela Ulrich

dpa/Paul Zinken Audio: Inforadio | 12.02.2022 | Angela Ulrich | Bild: dpa/Paul Zinken

Erneut ist vor wenigen Tagen eine Radfahrerin in Berlin gestorben. Die Stadt ist von der "Vision Zero" - also null Verkehrstote und Verletzte - noch weit entfernt. Das zeigen die gefährlichsten Kreuzungen Berlins. Von Angela Ulrich

Der Verkehr rauscht an der riesigen Kreuzung Otto-Braun- und Mollstraße am Berliner Alexanderplatz vorbei. Vier- bis fünfspurig wälzen sich Autos und Lkw durch Berlin-Mitte, dazu noch die Straßenbahn - und: Fahrräder und Fußgänger. Für die Radfans Zoé und Alex ein tägliches Wagnis: Das sei ein bisschen wie eine Nahtoderfahrung, sagen beide. Das Problem seien ihrer Meinung nach Lkw, abbiegende Autos und sehr kleine Radwege. "Fahrradfahren ist echt eine Mutprobe", so Alex.

Unfallkommission kommt nicht hinterher

Ragnhild Soerensen vom Verein Changing Cities kann die beiden gut verstehen. Sie zeigt auf die viel befahrene Kreuzung – zwei Radfahrer sind hier in den letzten Jahren ums Leben gekommen, dazu gab es mehrere Unfälle mit Schwerverletzten. Für Soerensen kein Zufall: "Es gibt keinen geschützten Radweg hier, der ist auch relativ schmal. Es gibt keine getrennte Ampelschaltung für Fuß-, Rad- und Autoverkehr. Es ist eine Kreuzung, an die muss man wirklich ran, um für viel mehr Sicherheit – vor allem für die Ungeschützten – zu sorgen." Ran will Berlin eigentlich - und für mehr Verkehrssicherheit sorgen. So steht es im Mobilitätsgesetz, und das gilt seit 2018. Darin steht auch, dass eine Unfallkommission unverzüglich die Orte untersuchen soll, an denen es Unfälle mit Toten oder Schwerverletzten gegeben hat. Doch die Experten kommen aktuell nicht hinterher, wie Felix Reifschneider (FDP) mit einer Anfrage ans grüne Verkehrsressort herausbekommen hat, über die zuerst der "Tagesspiegel [Bezahlinhalt]" berichtete. Darin heißt es, dass derzeit keine regelmäßige Prüfung von Unfällen mit schwer Verletzten durch die Unfallkommission stattfinde. "Für mich ist es ein Armutszeugnis, dass der Senat so wenig Wert auf Verkehrssicherheit legt, die eigenen Anforderungen des Mobilitätsgesetzes nicht erfüllt. Und ich habe auch wenig Hoffnung, dass sich das in dieser Legislaturperiode substanziell ändern wird", sagt Reifschneider dem rbb.

Die 10 Berliner Kreuzungen mit den meisten Unfällen* Frankfurter Tor (65 Unfälle mit Verletzten) Otto-Braun-Straße / Mollstraße (58) Saatwinkler Damm / Seestraße / A100 / Beusselstraße (54) Alexanderstraße / Karl-Liebknecht-Straße / Memhardstraße (54) Mühlenstraße / Strahlauer Allee / Warschauer Straße / Am Oberbaum (51) Danziger Straße / Prenzlauer Allee (50) Insbrucker Platz (50) Mehringdamm / Tempelhofer Ufer /Hallesches Ufer / Wilhemstraße (50) Straße der Pariser Kommune / Karl-Marx-Allee (48) Admiralstraße / Kottbusser Straße / Reichenberger Straße / Skalitzer Straße / Adalbertstraße (46) * Unfälle mit Personenschaden in den Jahren 2018 bis 2020 / Quelle: Senatsverwaltung für Umwelt, Mobilität, Verbraucher- und Klimaschutz

Verkehrsverwaltung räumt Nachholbedarf ein

Und es wäre eine Menge zu tun. Über 760 Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten hat die Berliner Polizei in den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres aufgenommen. Am Hotspot Otto-Braun-Straße/Ecke Mollstraße wurde eine von vier Ampelschaltungen verändert und ein kleiner Radbereich markiert. Viel zu wenig, räumt selbst Jan Thomsen, Sprecher der Berliner Verkehrsverwaltung, ein: "Diese Kreuzung ist viel zu groß, die müsste eigentlich komplett umgebaut werden. Insofern ist mit kleinen Maßnahmen einiges getan, aber längst nicht alles." Dabei hat Berlin Möglichkeiten. Zum Beispiel, konsequenter Unfallschwerpunkte zu untersuchen. Die Unfallkommission soll aber kaum aufgestockt werden – zu wenig Personal, zu wenig Mittel, heißt es bei der Verkehrsverwaltung. Die setze die Schwerpunkte anders, macht Sprecher Thomsen klar. Das Wichtigste sei die Entschleunigung, aber auch Technik wie Abbiegeassistenz in allen großen Fahrzeugen. "Und wir brauchen Kontrollen, Kontrollen, Kontrollen. Wir fassen hier ein wirklich großes Rad an. Und es ist nicht so, dass man mit ein paar schnellen Maßnahmen und einer Task Force mal eben durch die Stadt huschen kann, um dieses Problem zu lösen." Für umfassende Verbesserungen müssten laut Thomsen zudem bundesrechtliche Änderungen hinzukommen wie etwa eine weitreichende Vermeidung von Lkw-Fahrten innerorts.



Dass die "Vision-Zero"-Strategie - also null Verkehrstote und Verletzte in Berlin - nicht schnell gehen kann, ist auch Ragnhild Soerensen von Changing Cities klar. Trotzdem wundert sie sich: "Wir haben ein Gesetz, wo bestimmte Sachen drinstehen, die aber irgendwie dann im Alltag nicht befolgt werden, wie zum Beispiel die Überprüfung nach Unfällen. Und das kann ja eigentlich nicht sein – das ist ein Skandal." Verkehrssenatorin Bettina Jarasch (Grüne) will nun ein Verkehrssicherheitsprogramm auflegen, und alle Beteiligten an einen Tisch bringen - ein langer Prozess. Für manchen Radfahrenden wird er zu spät kommen.

Sendung: Abendschau, 13.02.2022, 19:30 Uhr