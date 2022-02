Nach den tödlichen Schüssen in Berlin-Gesundbrunnen Mitte Januar hat die Polizei nach eigenen Angaben einen Mann festgenommen. Er sei dringend tatverdächtig, am 13. Januar 2022 in der Kühnemannstraße einen 47-jährigen Bekannten in seinem Auto erschossen zu haben, hieß es.

Die Einsatzkräfte nahmen den mutmaßlichen Mörder am Mittwochmorgen gegen 6:00 Uhr in einer Wohnung in Berlin-Wedding fest und brachten ihn in Polizeigewahrsam. Er soll noch am Mittwoch einem Richter zum Erlass eines Haftbefehls überstellt werden. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat dauern an.