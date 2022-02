Die Wissmannstraße in Berlin-Grunewald wird an diesem Sonntag in Baraschstraße umbenannt. Der neue Name erinnert an die jüdischen Eheleute Irene und Arthur Barasch. Der Berliner Kaufmann Barasch wurde 1942 Auschwitz ermordet, seine Frau floh ins Ausland. Wissmann war Befehlshaber der deutschen Kolonialtruppen in Ostafrika und an der gewaltsamen Kolonialisierung der Region beteiligt.