Hasskriminalität in Berlin - "Wir sind immer noch eine Minderheit, die nicht kapiert wird"

Fr 25.02.22 | 19:05 Uhr | Von Jana Herrmann

Bild: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wenn Vorurteile in Gewalt umschlagen, spricht man von Hasskriminalität – egal, ob es dabei um Hautfarbe, Religion oder sexuelle Orientierung geht. Auch in Berlin gehören solche Straftaten leider zum traurigen Alltag. Von Jana Herrmann

Jüngstes Beispiel: der Fall Dilan. Anfang Februar wurde die türkischstämmige 17-Jährige mitten in Berlin von mehreren Erwachsenen angegriffen, beleidigt und verprügelt. Die Tat war vermutlich rassistisch motiviert – noch laufen die Ermittlungen. Kurz nach dem Übergriff ging Dilan an die Öffentlichkeit. Zum einen, weil sie sich nach einer zunächst fehlerhaften Pressemitteilung der Polizei in den Medien und den sozialen Netzwerken falsch dargestellt fühlte. Zum anderen, weil es die Jugendliche schockierte, dass ihr niemand geholfen habe, obwohl der Übergriff an einer belebten Haltestelle stattfand. "An diesem Tag habe ich den Glauben an die Menschheit verloren", so Dilan.

Neue Zentralstelle für Hassverbrechen seit 2020

In Berlin befasst sich seit 2020 die Zentralstelle für Hasskriminalität der Staatsanwaltschaft mit solchen Fällen. Dort werden alle Verfahren zu rassistisch, antisemitisch, homo- oder transphob und politisch motivierten Straftaten gesondert erfasst und bearbeitet. Die Zahlen aus den vergangenen beiden Jahren zeigen: Dilan ist kein Einzelfall. 2020 wurden allein in Berlin 2.627 Verfahren zu Hasskriminalität eingeleitet. Im letzten Jahr waren es 3.647 Verfahren – so die vorläufige Zahl. Die Auswertung ist noch nicht abgeschlossen. Ob allerdings tatsächlich immer mehr Hassverbrechen in Berlin geschehen oder ob die Zentralstelle seit ihrer Gründung im vorletzten Jahr vor allem an Bekanntheit gewonnen hat, ist noch unklar. Auch wichtig dabei: Gezählt werden nur die Angriffe, bei denen es tatsächlich zu einem Verfahren gekommen ist.

Gewalt gegen Stellvertreter einer bestimmten Gruppe

Als Hassverbrechen gelten Straftaten, die sich gegen bestimmte gesellschaftliche Gruppen richten. Das heißt, eine Person wird nicht in erster Linie wegen ihrer Persönlichkeit angegriffen, sondern als Stellvertreter einer bestimmten Gruppe. Auch Mattia aus Berlin hat Hasskriminalität erlebt. Mattia wurde mit einem Stein beworfen, queerfeindlich beleidigt und wehrt sich nun dagegen: "Ich wohne in Berlin wie jede:r andere. Und ich habe auch ein Recht auf Sicherheit. Ich soll mich auch sicher fühlen. Es ist letztendlich meine Stadt, so wie deine Stadt." Für Mattia ist es wichtig, über diesen Vorfall zu reden: "Ich weiß, was mir passiert ist und mir ist einfach wichtig, dass Leute wissen, dass schwule Menschen immer noch nicht akzeptiert werden, dass wir immer noch eine Minderheit sind, die nicht kapiert wird."

Fast die Hälfte der Verbrechen wurden im Internet begangen

Heider ist gemeinsam mit einem Freund in der S-Bahn rassistisch beleidigt worden. Zunächst fühlte sich der Schüler von den Pöbeleien des Täters gar nicht angesprochen. "Er hat so etwas gesagt wie 'Scheiß Kanacken' - und erst da haben wir realisiert: Wir waren gemeint." Ebenso wie Mattia will Heider das Erlebte nicht einfach verdrängen: "Es ist wichtig, darüber öffentlich zu reden, es ist wichtig, dass man sich die Probleme anderer anhört. Denn nur so kann man sich vor Rassismus im Alltäglichen schützen." Hasskriminalität kann viele Gesichter haben. Nicht alle Opfer werden körperlich angegriffen, auch verbale Gewalt – also Beleidigungen und Bedrohungen – werden dazu gezählt. In Berlin haben die Täter laut Polizeierkenntnissen zudem in fast der Hälfte der Fälle das Hassverbrechen im Internet begangen.

dpa/C. Gateau Interview | 17-Jährige über Angriff in Berlin - "Ich habe an diesem Tag den Glauben an die Menschheit verloren" Die 17-jährige Dilan wird an einer Berliner Tramhaltestelle von mehreren Personen verprügelt und nach eigenen Angaben rassistisch beleidigt. Niemand schreitet ein. Nach der Tat am Samstag verbreitet die Polizei eine Falschmeldung. Doch die Jugendliche wehrt sich erfolgreich.

Hoher Anteil antisemitischer Angriffe in Berlin

Erschreckend ist eine weitere Zahl, die von der Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus Berlin (RIAS) stammt. Von 1.909 antisemitischen Vorfällen in ganz Deutschland ereigneten sich 1.004 in Berlin. Das liegt unter anderem daran, dass hier auch Antisemitismus auf Veranstaltungen und Demonstrationen gezählt wird - und diese finden besonders häufig in der Hauptstadt statt. Die Zahlen von RIAS weichen noch einmal von denen der Staatsanwaltschaft ab, weil RIAS auch Vorfälle zählt, bei denen Betroffene keine Anzeige erstattet haben oder bei denen es keine direkten Betroffenen gibt. Julia Kopp, Projektreferentin bei RIAS, erklärt: "Wir dokumentieren ganz unterschiedliche Vorfälle von Antisemitismus, dazu gehören die Kategorie der extremen Gewalt, die wir bisher glücklicherweise in Berlin noch nicht dokumentiert haben, Angriffe, gezielte Sachbeschädigung, Bedrohung, Fälle verletzenden Verhaltens, das heißt antisemitische Kommentare, Beleidigungen aber auch Schmierereien an Straßen und Hauswänden und Massenzuschriften, also auch der Bereich der Online-Vorfälle", sagt Kopp. Der Vorteil von Vereinen wie RIAS ist, dass Betroffene sich oft eher an solche Einrichtungen wenden als an die Polizei. Diese Zahlen sind also etwas näher an der Realität. Trotzdem gibt es gerade im Bereich der Hassverbrechen eine große Dunkelziffer. Auch Heider und Mattia haben zum Beispiel keine Anzeige erstattet.

Warum leistet selten jemand Hilfe?

Nicht selten kommt es vor, dass Hassverbrechen zwar von anderen Menschen beobachtet werden – dennoch schreitet niemand ein. Warum ist das so? Dieter Frey, Professor für Sozial- und Wirtschaftspsychologie an der Ludwig-Maximilians-Universität München, nennt dafür vor allem drei Gründe: Verantwortungsdiffusion ("Warum gerade ich?"), pluralistische Ignoranz ("Wenn niemand einschreitet, kann es gar nicht so schlimm sein!") und eine gewisse Angst, man könne sich selbst bloßstellen oder etwas Falsches machen. Viele Zeugen befürchten aber auch, dass sie sich selbst in Gefahr bringen könnten und zeigen deswegen keine Zivilcourage – also den Mut, sich für jemanden einzusetzen, obwohl es vielleicht für einen selbst unangenehme Folgen haben könnte. Dazu sagt Dieter Frey, der auch Mitgründer des Vereins "Zivilcourage für alle e.V." ist: "Ich gehe davon aus, dass immerhin 10 bis 20 Prozent diese Zivilcourage haben. Das werde ich nicht von der Mehrheit der Menschen erwarten können. Aber ich freue mich, wenn diese Minderheit quasi eine Vorbildfunktion hat, um damit Schritt für Schritt andere mitzuziehen."

"Niemals sich selbst gefährden und den Hero spielen"

Aber wie verhalte ich mich richtig, wenn ich selbst Zeuge oder Zeugin von Hasskriminalität werde? Mohamed Amjahid rät: "Niemals sich selbst gefährden und den Hero spielen. Es hilft niemandem, wenn noch jemand verletzt wird." Der Journalist ist Experte für Rassismus und hat noch weitere Tipps parat. Einer davon lautet: Das Gespräch mit dem Opfer suchen, den Fokus vom Täter weglenken. Ein "Hey, wie geht's dir?" reiche schon aus und könne der erste Schritt sein, um die angegriffene Person in Sicherheit zu bringen. Zum Beispiel, indem man im Bus den Sitzplatz tauscht, den Busfahrer informiert oder auf der Straße einfach gemeinsam wegläuft. Nicht einfach, aber umso wichtiger sei es auch, dem Opfer aufmerksam zuzuhören und nichts zu tun, was dieses in diesem Moment selbst als kontraproduktiv empfinden würde. "Dazu zählt auch: Die Polizei rufen. Viele von Rassismus betroffene Menschen haben zum Beispiel schlechte Erfahrungen mit der Polizei gemacht", sagt Amjahid. Wenn eine Situation so brenzlig sei, dass man die Polizei dennoch rufen müsse, solle man dies immer deutlich ankündigen. Schließlich empfiehlt der Journalist auch, möglichst weitere Zeugen und Zeuginnen zu involvieren: "Viele Menschen brauchen einen Schubser, um das Richtige zu tun. So kann man sich in der Gemeinschaft zusammentun und vielleicht auch die Aufgaben aufteilen." Dazu gehöre auch die Dokumentation des Angriffs. Bilder, Videos und Audios, die mit dem Handy aufgenommen wurden, könnten später als Beweismittel dienen und bei der Berichterstattung helfen. Was in jedem Fall richtig ist: hinschauen, hinhören, Solidarität zeigen.

Sendung: Radioeins, 21.02.2022, 18:03 Uhr