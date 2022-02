Toter Mann in Wohnung in Berlin-Hellersdorf gefunden

In einer Wohnung in Berlin-Hellersdorf ist am Dienstag eine Leiche eines Mannes gefunden worden. Wie der 49-Jährige ums Leben kam, ist der Polizei zufolge bislang unklar. Die Auffindesituation lasse ein Tötungsdelikt vermuten, sagte eine Sprecherin auf Anfrage von rbb|24. Die Ermittlungen habe die 3. Mordkommission übernommen. Zunächst hatte die "B.Z." berichtet.

Der Polizei zufolge überprüften Ermittler am Dienstag den Fundort in der Leisniger Straße und sicherten Spuren. Die Leiche wird der Sprecherin zufolge voraussichtlich noch am Dienstag obduziert. Unklar ist auch noch, ob es sich um den Mieter der Wohnung handelt.

Wie die Polizei alarmiert wurde, dazu wollte sich die Pressestelle der Polizei auf rbb|24-Anfrage zunächst nicht äußern. Dem "B.Z."-Bericht zufolge war die Feuerwehr am Morgen unter dem Stichwort "Unglücksfall in Wohnung" gerufen worden. Die Einsatzkräfte hätten in der Wohnung eine leblose Person gefunden. Ein Notarzt habe nur noch deren Tod feststellen können.