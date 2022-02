Geboren 1970 und zur Schule gegangen ist sie im hessischen Marburg, dem Ort in Deutschland mit der vielleicht engsten Verflechtung von Stadt und Universität. Ein Drittel der Einwohner sind, entweder als Mitarbeiter oder als Studenten, mit der Universität verbunden. Da war Julia von Blumenthal vielleicht schon eine akademische Karriere in die Wiege gelegt. 1989 studierte sie dann Politikwissenschaft, Rechtswissenschaft und Slavistik in Heidelberg und Hamburg. Dort wurde sie auch 2007 an der Universität der Bundeswehr promoviert.



Nach zwei Vertretungs-Professuren 2007 in Lüneburg und 2008 in Gießen erfolgt dann ein Ruf als Professorin für Politikwissenschaft an die Universität Gießen. Ein Jahr später schon gab sie diese Stelle zugunsten einer Stelle an der Humboldt-Universität in Berlin auf. Sie wurde Professorin am Institut für Sozialwissenschaften.



2012 erfolgte die Ernennung zur Dekanin der Philosophischen Fakultät III, spätere Kultur-, Sozial- und Bildungswissenschaftliche Fakultät. Ihre Forschungsgebiete lagen im Bereich des Parlamentarismus und Föderalismus, später auch in der Integration von Flüchtlingen an Hochschulen.