Für die Präsidentschaftswahl an der Berliner Humboldt-Universität steht nur noch eine Kandidatin bereit. Das gab ein HU-Sprecher am Dienstag bekannt. Eine Woche vor der geplanten Wahl hat Joybrato Mukherjee seine Bewerbung zurückgezogen.

Joybrato Mukherjee, der derzeit das Präsidialamt der Uni Gießen innehat, begründete seinen Rückzug damit, dass im Falle seiner Wahl das Präsidium der Berliner Humboldt-Universität allein mit Männern besetzt gewesen wäre. Vor seinem Rückzug der Kandidatur soll er noch den Vorschlag unterbreitet haben, im Präsidium eine vierte Vizepräsident:innen-Position einzurichten und diese möglichst mit einer Frau zu besetzen. Darauf habe er in informellen Vorgesprächen "keine hinreichend positive Resonanz erhalten", heißt es in der HU-Mitteilung.

Für die Anhörung am Dienstag habe er deshalb nicht mehr zur Verfügung gestanden. Julia von Blumenthal präsentierte sich dort als einzige Kandidatin in der Anhörung vor dem Konzil, teilte die Uni mit. Die Wahl der neuen Präsidentin soll aber wie geplant am 15. Februar stattfinden. "Der Wahlvorgang bleibt, so wie er ist", wird ein Sprecher der Hochschule zitiert. Eine Verschiebung des Termins sei kein Thema. Die Wahl in der kommenden Woche soll per Livestream übertragen werden.