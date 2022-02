Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag in Berlin-Prenzlauer Berg und Mitte aus zahlreichen Autoreifen die Luft herausgelassen. An den betroffenen Autos waren auf Zetteln umweltpolitische Botschaften angebracht, wie die Berliner Polizei am Donnerstag mitteilte. Unter anderem stand auf den Zetteln "Fuck SUV" und "Verkehrswende jetzt!".

Bemerkt wurden erste Fälle in Prenzlauer Berg gegen 0.50 Uhr in den Straßen Topsstraße, Eberswalder Straße sowie Norwegerstraße und Finnländische Straße, so die Polizei. Gegen 1.40 Uhr bemerkten Polizeikräfte in der Griebenowstraße / Ecke Schwedter Straße ein weiteres Fahrzeug, an dem Luft aus den Reifen herausgelassen wurde. Weitere betroffene Fahrzeuge, ausschließlich SUV-Modelle, standen in der Wolliner Straße, Zionskirchstraße und Ruppiner Straße.



Der Polizeiliche Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen.