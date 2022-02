"Ich habe an diesem Tag den Glauben an die Menschheit verloren"

Die 17-jährige Dilan wird an einer Berliner Tramhaltestelle von mehreren Personen verprügelt und nach eigenen Angaben rassistisch beleidigt. Niemand schreitet ein. Nach der Tat am Samstag verbreitet die Polizei eine Falschmeldung. Doch die Jugendliche wehrt sich erfolgreich.

Dilan S.: Einerseits bin ich traurig. Wäre ich allein, würde ich vielleicht auch weinen, weil sich dann die ganze Tat in meinem Kopf wiederholt. Aber durch das Video, das ich veröffentlicht habe, und das ganze Feedback kann ich sagen, ich bin glücklich. Ich kann wirklich wieder lächeln, ich bekomme viel Zuspruch. Zu wissen: Da sind Leute für mich da, die tolerieren das nicht, die hätten geholfen, die sagen, so was darf es nicht geben, und die sich auch für mich einsetzen - das hätte ich nie gedacht und ich bin geflasht. Aber mit diesem Tag verbinde ich eher Hass und auch Trauer, weil ich es mir nicht erklären kann.

rbb: Wenn du zurückblickst auf den Tag der Tat, den 5. Februar - was kommt Dir als Erstes in den Sinn?

Ich bin mit einer Gehirnerschütterung und einem Hirnschädeltrauma ins Krankenhaus gekommen. Ich hatte auch ein Bauchtrauma und Prellungen, blaue Flecke und Verletzungen am ganzen Körper. So dass ich halt leider zwei, drei Tage nicht laufen konnte. Ich konnte natürlich aufstehen, aber es war besser, als ich mit dem Rollstuhl durchs Krankenhaus gefahren worden bin, weil ich sonst wirklich sehr, sehr starke Schmerzen hatte.

Im ersten Moment war es für mich ein Schock, überhaupt körperlich angegriffen zu werden. Schon als die Frau mir in mein Gesicht gefasst hat. Ich konnte gar nicht glauben, was gerade passiert.

Was ging dir durch den Kopf in dem Moment, als es passiert ist?

Ich bin einfach schockiert, dass keiner geholfen hat. Der Bahnhof war voll. Ich habe an diesem Tag den Glauben an die Menschheit verloren.

Ich konnte der Polizei gar nicht erklären, was passiert ist. Ich bin zusammengebrochen. Ich konnte fast nicht stehen. Ich habe gezittert, und es war schwer für mich, das Ganze zu erklären: Ich bin hier in der Greifswalder Straße, ich weiß gar nicht, was passiert ist, ich wurde angegriffen, ich brauche einen Rettungswagen. Ich war auf jeden Fall richtig verwirrt. Der Polizist hat mich leider nicht verstanden.

Eine Frau kam danach und hat mich gefragt, ob ich eine Zeugin brauche. In dem Moment habe ich noch gar nicht an Zeugen et cetera gedacht. Mein Vater hatte mich angerufen und gesagt: Ruf sofort die Polizei! Wo bist du? Er hat sich natürlich auch auf den Weg gemacht.

Kannst Du Dir erklären, wie es dann zu dieser Polizeimeldung gekommen ist, nach der Du keine Maske getragen haben sollst?

Nachvollziehen kann ich das gar nicht. Ich habe öfter gesagt, ich wurde rassistisch beleidigt. Ich habe die ganze Zeit zu meinen Eltern gesagt: Nur weil ich Ausländer bin? Dabei habe ich einen deutschen Pass. Ich habe mich immer wieder erklärt.

Von den Schlagzeilen hatte ich erst gar nichts mitbekommen. Meine Freundinnen riefen mich im Krankenhaus an und sagten: Du bist überall. Und als Allererstes habe ich mich gefreut. Ich dachte mir, okay, endlich passiert mal was. Rassismus wird mal so anerkannt auch hier in Berlin - das ist ja kein Einzelfall leider. Aber als ich dann die Schlagzeilen gesehen habe - von wegen "Corona-Leugnerin" und "Maskenverweigerin" oder ich wäre selber schuld in den ganzen Kommentaren - hat es mir wirklich mein Herz zerrissen.

Selbst wenn ich wirklich keine Maske getragen hätte, finde ich, ist es gar kein Grund, überhaupt auf eine Person loszugehen, und dann noch zu sechst - und dann auch noch auf eine Minderjährige.



Vielleicht haben die [von der Polizei, Anm.d.R.] das irgendwie falsch aufgeschrieben. Aber ich habe so oft wiederholt, dass ich diejenige war, die beleidigt worden ist. Dass ich eine Maske auf hatte und nicht ich die Täterin war. Eigentlich hatte ich mich verstanden gefühlt. Und auch, dass er das alles gut aufgenommen hat. Aber im Nachhinein muss ich sagen, hätte ich mein Video nicht aufgenommen, dann wüsste die Welt gar nicht, was los ist. Und dann würde ich nicht hier stehen und das Ganze erklären. Und da muss man sich mal fragen: Was ist noch alles falsch in der Presse? Was kann man überhaupt noch glauben?