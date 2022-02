Köpenicker Berlin Freitag, 11.02.2022 | 10:41 Uhr

Fortsetzung:

...in die Krisengebiete diese Welt und helft dort gegen das, was wirklich Hunger oder drohender Hunger ist. Betroffene Menschen im Jemen, in Äthiopien, im Sudan, in vielen anderen von Kriegen und Naturkatastrophen betroffenen Ländern würden niemals verstehen, wie junge, gut ausgebildete Menschen, die uneingeschränkten Zugang zu sauberem Wasser, allen Arten von Lebensmitteln, staatlicher Fürsorge etc. haben, für solche Ziele eine Millionenstadt terrorisieren. Wie traurig...