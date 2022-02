Im Kampf gegen wüste Beschimpfungen auf Facebook hat die Grünen-Politikerin Renate Künast vor dem Bundesverfassungsgericht einen Erfolg erzielt. Die Karlsruher Richterinnen und Richter hoben Entscheidungen der Berliner Zivilgerichte auf, wie sie am Mittwoch mitteilten. Diese verletzten Künast in ihrem Persönlichkeitsrecht.

Künast reagierte bei Twitter erfreut auf die Entscheidung aus Karlsruhe. "Oh, der Tag fängt gut an in Sachen Demokratie", schrieb die 66-Jährige. Die Berlinerin setzt sich immer wieder gegen Beleidigungegen im Internet gegen sie ein.

Vor dem Landgericht in Frankfurt am Main läuft derzeit ein Prozess, nachdem Künast die Social-Plattform Facebook in Frühjahr des vergangenen Jahres verklagt hatte. Gegenstand der Verhandlungen ist ein im Internet verbreitetes Meme von Künast, auf dem der Politikerin ein falsches Zitat in den Mund gelegt wird. Neben dem Konterfei von Künast steht dabei in Anführungsstrichen das Falschzitat. Obwohl mehrfach nachgewiesen wurde, dass es sich dabei um eine Falschinformation handelt, verbreitet sich das Meme weiter im Netz.