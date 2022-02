Der Dauerstreit um die Linksautonomen-Kneipe "Kadterschmiede" in der Rigaer Straße geht in eine neue Runde. An diesem Montag wird beim Landgericht Berlin erneut eine Räumungsklage der Eigentümergesellschaft gegen den Verein geprüft, der Räume in dem teilbesetzten Haus "Rigaer 94" in Berlin-Friedrichshain nutzt.

Aus Sicherheitsgründen ist die mündliche Verhandlung in das Kriminalgericht Moabit verlegt worden. Die Polizei kündigte an, in "angemessener Form" vor Ort zu sein. Der Einsatz erfolge in Absprache mit der Justiz, sagte eine Polizeisprecherin.