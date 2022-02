In Berlin-Spandau ist am Mittwoch eine 67-Jährige tot aufgefunden worden - die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.



Nach Polizeiangaben vom Donnerstag sollen sich am Mittwoch gegen 14:20 Uhr im Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Golmer Straße eine Mieterin und ein Mieter gestritten haben. Der Anlass des Streits ist unbekannt. Während der Auseinandersetzung soll der 51-Jährige auf seine 67-jährige Nachbarin eingeschlagen habe.



Eingetroffene Polizeikräfte fanden die Mieterin tot in ihrer Wohnung auf und nahmen den 51-Jährigen fest. Die Ermittlungen dauern an.