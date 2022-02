Die Berliner Feuerwehr ist in der Nacht zu Sonntag erneut zu einem Brand in Berlin-Spandau ausgerückt. Gegen 2 Uhr brannten mehrere Keller im Erdgeschoss eines Wohnhauses an der Maulbeerallee im Ortsteil Staaken. Rund 50 Einsatzkräfte waren an den Löscharbeiten beteiligt, wie der Lagedienst der Feuerwehr dem rbb am Sonntag mitteilte. Demnach brannten vor allem Einrichtungsgegenstände, verletzt wurde niemand.



Seit Monaten wird der Ortsteil Staaken rund um die Heerstraße immer wieder wohl von Brandstiftern heimgesucht. Unbekannte bringen durch Kellerbrände die Anwohner auch in Lebensgefahr. Allein in der Obstallee wurden zwischen Ende September und Dezember sechs Brände festgestellt, betroffen waren immer wieder Kellerverschläge. Es wurden zwar junge Tatverdächtige gestellt, allerdings brannte es hinterher noch weiter.