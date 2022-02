Sabine Berlin Freitag, 18.02.2022 | 13:33 Uhr

Um die Population etwas einzudämmen, wäre die Bejagung schon sinnvoll. In Berlin nicht erlaubt, aber in Brandenburg und anderen Bundesländern ganzjährig. Es ist nicht nur ein invasive Art, sondern auch Nesträuber. So können verschiedene Vogelarten keinen Nachwuchs mehr groß ziehen, da der Waschbär das gesamte Gelege leer geräumt hat. und dann ist es nicht nur ein Waschbär sondern 10. Und diese Verniedlichung und Vermenschlichung ist noch das Schlimmste an der ganzen Sache. Es sind Wildtiere!!! Auch verstehe ich nicht den Vergleich mit dem Chaos, was ein Kind anrichtet. Warten bis man dann auch mal gebissen wird. Aber das ist das Schlimme an Berlin und denen, die nur mitten in der Stadt leben. Sie wollen am liebsten auch mit allen Füchsen und Wölfen kuscheln und achten nicht dabei darauf, was diese Arten auch für Schäden anrichten. Was bin ich froh, dass ich in Brandenburg leben kann und hier Fuchs, Waschbär und Marderhund vom örtlichen Jäger bejagt werden.